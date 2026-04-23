Луковици, които трябва да засадите през април

Април е моментът да действате, ако искате лятна градина, която отказва да избледнее, когато дъждовните облаци изчезнат. Засаждането на правилните летни луковици сега означава, че ще се насладите на смели, устойчиви на топлина цветове, точно когато бордюрите започват да изглеждат малко уморени от дългите, сухи дни.

Как да разберете, че реколтата от картофи е готова за събиране

Тези луковици не са деликатни примадони. Те са издръжливи, слънцелюбиви растения, които виреят в умерените зони, понасят суша и продължават да цъфтят, когато другите не успяват. С затоплянето на почвата и все още задържаната влага от пролетта, април предлага идеалния период за засаждане.

Ако обмисляте и изграждането на устойчивост в двора си, това се съчетава чудесно с идеи от сухоустойчивото засаждане , където структурата и оцеляването вървят ръка за ръка.

Още: Най-добрите почвени смеси за зеленчуци в саксии

Априлската почва е изпълнена с особен оптимизъм. Тя е топла, обработваема и, което е важно, все още задържа щедростта на зимната влага. В собствения си двор винаги откривам, че луковиците, засадени сега, се вкореняват много по-уверено от тези, засадени набързо по-късно, когато почвата започне да се втвърдява и напуква.

Летните луковични растения, за разлика от пролетните си братовчеди, се наслаждават на топлината. Те не се интересуват от мрънкане в студена, влажна почва. Вместо това искат леко побутване към живота, топло легло и достатъчно влага, за да започнат тихата си работа под земята.

Засаждането сега също така означава, че корените имат време да се развият преди стреса на лятото. Мислете за това като за даване на растенията ви предимство, преди състезанието да стане трудно.

И ако планирате предварително, струва си да помислите как тези луковици стоят редом с летните саксии , където сухоустойчивото засаждане може да бъде също толкова впечатляващо в саксии, колкото и в бордюри.

Още: Не забравяйте да направите това с лалетата през април!

Гладиол

Гладиолусите внасят вертикална драма в летния двор. Високи цветни шпили се издигат като удивителни знаци сред по-меки растения и са особено ефектни, когато са засадени в рохкави преспи, а не в твърди редове.

Съвременните сортове са далеч по-толерантни, особено когато са засадени в добре дренирана почва и са на пълно слънце.

Засаждането на поетапни разстояния през април може да удължи периода на цъфтеж до края на лятото, трик, който си струва да запомните, ако харесвате непрекъснат цъфтеж.

Още: Домашен тор за теменужки за стотинки: Саксиите ще са отрупани с цветове чак до есента

Далия

Далиите са, просто казано, неустоими. Разнообразието от форми, от нежни единични цветя до пищни цветове за вечеря, означава, че има по нещо за всеки вкус.

Април е времето за засаждане на грудки директно в земята в по-топлите умерени райони или под покритието в по-хладните зони.

Макар и да не са строго устойчиви на суша, далиите са изненадващо устойчиви, след като се установят, особено ако са добре мулчирани. Дебел органичен мулч, нещо, в което се кълна, помага за задържане на влагата и поддържа корените хладни.

Още: 7 зеленчука, които никога НЕ трябва да засаждате близо до морковите

Те стоят прекрасно в рамките на щадящи дивата природа засаждания, привличайки пчели и пеперуди с почти безразсъдна щедрост.

Засаждането на правилните луковици е само половината от работата. Начинът, по който ги засаждате, е от решаващо значение.

Първо, подготовката на почвата е ключова. Луковиците мразят да стоят в подгизнала почва, но също толкова не обичат да бъдат лишени от влага.