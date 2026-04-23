Как да разберете, че реколтата от картофи е готова за събиране

Картофите са кулинарен основен продукт с причина. Те са вкусни и могат да се приготвят по много различни начини, от пюре до пържене и почти всичко между тях. За щастие на домашните готвачи, картофите също са сравнително лесни за отглеждане, така че лесно можете да имате изобилие от тях на една ръка разстояние.

Разбира се, това не означава, че отглеждането на картофи е лесна работа – все пак има някои специални съображения, които трябва да имате предвид, за да виреят тези зеленчуци. Няма проблем обаче – попитахме професионалистите за всичко, което трябва да знаете за успешното отглеждане на картофи, от това как да ги засадите до това как да приберете тези вкусни грудки.

Как да се грижим за картофите

Основните принципи на грижата за картофите са от голяма полза за бърза и здравословна реколта. „Картофите всъщност са сравнително лесна за отглеждане култура. Всичко, от което се нуждаете, е пълно слънце (поне шест до осем часа) и рохкава, плодородна почва“, казва Гейл Потур, майстор градинар от Кооперативното разширение на Калифорнийския университет в окръг Сакраменто.

Потур препоръчва добре дренирана, леко кисела почва , обогатена с компост или оборски тор. „Те не растат добре в тежки или глинести почви, така че са добър кандидат за повдигнати лехи “, казва тя. Преди засаждане, обработете добре почвата, като се уверите, че е рохкава и ронлива.

Внимавайте с евентуални остатъци от хербициди в почвата или компоста. „Увреждането от хербициди причинява извиване и деформация на листата, което понякога прилича на главички на цигулка“, казва Ласи Холбрук, производител на семена от четвърто поколение в Holbrook Seed Potatoes. „Сериозните щети могат да доведат до слаб или никакъв растеж, или до деформирани клубени.“

Когато засаждате, опитайте предварително да потопите всички отрязани повърхности на картофите в смляна елава кора – трик от самата Марта . През пролетта и лятото поддържайте растенията добре поливани, особено по време и веднага след цъфтежа. Накрая, торете с органичен тор на всеки няколко седмици, докато цъфтежът приключи.

Кога да се прибира реколтата

След седмици поливане и чакане, времето за прибиране на реколтата най-накрая наближава. Най-надеждният сигнал, че картофите ви са готови, е когато лозите започнат да пожълтяват, увяхват и падат. Това сигнализира, че клубените под земята са достигнали зрялост.

„След около две седмици, след като лозите са изсъхнали напълно, внимателно изкопайте няколко картофа, за да видите дали люспите са дебели и здраво прикрепени към месестата част“, ​​казва Потур. „Ако люспите са тънки и се отлепват лесно, те трябва да се оставят в земята още няколко дни.“

Едно растение би трябвало да даде около два до два килограма картофи. След като бъдат събрани, оставете ги да изсъхнат на сенчесто място за няколко часа, след което съхранявайте на хладно и тъмно място. Не ги мийте, докато не сте готови да ги използвате.

След като сте пожънали заслужената си награда, остава единственият въпрос: ще ги пасирате ли , печете ли , печете ли или пържите ?