Най-добрите почвени смеси за зеленчуци в саксии

На пазара се предлагат много различни смеси за саксии. Независимо дали претърсвате рафтовете на градинските центрове или пазарувате онлайн, има най-различни видове. Важно решение е да вземете, когато отглеждате зеленчуци в саксии, тъй като изборът на правилната смес е жизненоважен за здрави растения и добра реколта.

Накратко, най-добрата почва за засаждане на зеленчуци в саксии ще бъде лека, плодородна, ще задържа влагата и ще бъде добре дренирана. Типичните продукти, формулирани за зеленчуци, са смес от компост или органична материя, торфен мъх, кокосови влакна и перлит или вермикулит. Но има възможност да си направите и своя собствена.

През годините съм отглеждал всякакви зеленчуци в контейнери , от градина вкъщи до отглеждане на домати, краставици, патладжан и чушки в саксии в оранжерии в кухненските градини, в които съм работил. За да покажа коя е най-добрата почва за отглеждане на зеленчуци в саксии, задълбочавам се в ключовите характеристики на качествената почвена смес за ядливи растения и защо те са важни за големите добиви.

Най-добрата почва за отглеждане на зеленчуци в саксии всъщност не е почвата, каквато я познавате. По-скоро това е почвена смес, специално формулирана за отглеждане на растения в контейнери .

Това е така, защото почвата, както градинската почва, не е подходяща за саксии. Вместо това, за най-добри зеленчуци, използвайте торба с предварително смесена почва за саксийно градинарство или си направете собствена смес за саксии.

Най-добрата почва за засаждане на зеленчуци в саксии ще предлага определени ключови характеристики, които правят разлика между здрави и нездравословни растения. Подходящият продукт трябва да предлага добър дренаж, аерация и задържане на влага.

За най-добрите зеленчуци, корените на растението се нуждаят от влага и кислород, но не искат да стоят в прекалено подгизнала почва, където могат да изгният. Добрите култури също се нуждаят от много основни хранителни вещества , а много почви за саксии съдържат органична материя и бавно освобождаващи се торове, за да подхранват растенията в продължение на няколко месеца.

За да се улеснят нещата, много продукти ще бъдат етикетирани като „смес за саксии“ или дори „смес за саксии за зеленчуци“. Тези специално формулирани смеси ще бъдат идеална почва за отглеждане на зеленчуци в саксии, предлагайки идеална комбинация от плодородие, задържане на влага и дренаж.

Можете да закупите почвени смеси за саксии на почвена основа и без почва. Почвените смеси съдържат глинеста почва или горен слой почва, но са по-тежки, имат по-лош дренаж и допълнителен риск от почвени патогени.

Безпочвените смеси са смес от торфен мъх или кокосови влакна с перлит или вермикулит, които подпомагат задържането на вода и дренажа.

Кокосовите влакна все по-често се използват като устойчива алтернатива на торфения мъх поради глобалните опасения относно това как премахването на естествени торфени площи влияе върху местообитанията, биоразнообразието и изменението на климата.

Изработени от преработени кокосови люспи, кокосовите влакна задържат много влага, но предлагат малко под формата на хранителни вещества. Проверете дали смесите на базата на кокосови влакна съдържат тор или може да се наложи да добавите малко, когато засаждате зеленчуци.

Бих ви посъветвал да не пестите от почва за зеленчуци в саксии. Може да намерите евтини торби със смес за саксии, но твърде често получавате това, за което плащате. Купувах торби с най-долния край, за да спестя малко пари, но сместа вътре беше гъста или пълна с големи бучки и пръчици.

За най-добрите зеленчуци е необходима висококачествена лека, пухкава почва за саксии.