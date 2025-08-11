Мана по доматите: Спешни мерки, които ще спасят реколтата

След като откриете първите кафяви петна по листата или плодовете на доматите, трябва да действате незабавно. Фитофтората, известна още като мана или късна болест, се разпространява с катастрофална скорост.

Спешни мерки при мана по доматите, които спасяват реколтата

Преди всичко отстранете всички очевидно засегнати листа, плодове и дори цели клони. Съберете ги в торбичка и ги изнесете извън градината - те не трябва да се оставят в лехата. Не забравяйте да намалите поливането, особено по листата, както и да осигурите максимална вентилация за растенията. Фитофтората обича влажна почва и застоял въздух.

Ако доматите се отглеждат в оранжерия, дръжте вратите и вентилационните отвори отворени 24 часа в денонощието. Намаляването на влажността на въздуха е от решаващо значение. Третирайте растенията с препарат, съдържащ мед (например, бордолезова смес, меден оксихлорид). Медта създава защитен филм на повърхността.

Третирайте не само горната страна на листата, но и долната страна на листата и стъблата. Пръскането трябва да е обилно и обилно. Повторете третирането съгласно инструкциите на препарата, обикновено след 7-10 дни. Особено важно е това да се направи преди очакван дъжд или студено време.

За да предотвратите разпространението, можете да напръскате съседните растения с биопрепарати на базата на сенна бацила. Те създават конкуренция за патогена.

Традиционните методи също могат да бъдат ефективни в борбата с късната болест:

Йоден разтвор: Разредете 10 капки йод в 10 литра вода, добавете 1 литър мляко и пръскайте растенията веднъж седмично.

Чеснова запарка: Смачкайте 4-5 скилидки чесън, залейте с 1 литър вода, оставете да се запари за 24 часа, прецедете и пръскайте растенията на всеки 7 дни.

Берете всички едри плодове, които са достигнали бланширана зрялост (започнали са да изсветляват или да порозовяват). Оставете ги да узреят на сухо, топло и тъмно място.

Плодовете с малки петънца могат да бъдат спасени, като се потопят в гореща вода (около 60°C) за 10-15 секунди, след което се изсушат и се оставят да узреят. След прибиране на реколтата, внимателно отстранете всички растителни остатъци от лехата. Гъбичките зимуват върху тях, застрашавайки бъдещите насаждения.

Дезинфекцирайте колове, връзки и инструменти, които са били в контакт с болни растения, за да предотвратите пренасянето на спори. Тези мерки не гарантират пълно излекуване, но могат да спасят значителна част от реколтата. Бързата реакция от страна на градинаря е основният съюзник в борбата с късната мана.

