Мана по доматите: Спешни мерки, които ще спасят реколтата

11 август 2025, 13:59 часа 0 коментара
След като откриете първите кафяви петна по листата или плодовете на доматите, трябва да действате незабавно. Фитофтората, известна още като мана или късна болест, се разпространява с катастрофална скорост.

Спешни мерки при мана по доматите, които спасяват реколтата 

Преди всичко отстранете всички очевидно засегнати листа, плодове и дори цели клони. Съберете ги в торбичка и ги изнесете извън градината - те не трябва да се оставят в лехата. Не забравяйте да намалите поливането, особено по листата, както и да осигурите максимална вентилация за растенията. Фитофтората обича влажна почва и застоял въздух.

Ако доматите се отглеждат в оранжерия, дръжте вратите и вентилационните отвори отворени 24 часа в денонощието. Намаляването на влажността на въздуха е от решаващо значение. Третирайте растенията с препарат, съдържащ мед (например, бордолезова смес, меден оксихлорид). Медта създава защитен филм на повърхността.

Третирайте не само горната страна на листата, но и долната страна на листата и стъблата. Пръскането трябва да е обилно и обилно. Повторете третирането съгласно инструкциите на препарата, обикновено след 7-10 дни. Особено важно е това да се направи преди очакван дъжд или студено време.

За да предотвратите разпространението, можете да напръскате съседните растения с биопрепарати на базата на сенна бацила. Те създават конкуренция за патогена.

Традиционните методи също могат да бъдат ефективни в борбата с късната болест:

Йоден разтвор: Разредете 10 капки йод в 10 литра вода, добавете 1 литър мляко и пръскайте растенията веднъж седмично.

Чеснова запарка: Смачкайте 4-5 скилидки чесън, залейте с 1 литър вода, оставете да се запари за 24 часа, прецедете и пръскайте растенията на всеки 7 дни.

Берете всички едри плодове, които са достигнали бланширана зрялост (започнали са да изсветляват или да порозовяват). Оставете ги да узреят на сухо, топло и тъмно място.

Плодовете с малки петънца могат да бъдат спасени, като се потопят в гореща вода (около 60°C) за 10-15 секунди, след което се изсушат и се оставят да узреят. След прибиране на реколтата, внимателно отстранете всички растителни остатъци от лехата. Гъбичките зимуват върху тях, застрашавайки бъдещите насаждения.

Дезинфекцирайте колове, връзки и инструменти, които са били в контакт с болни растения, за да предотвратите пренасянето на спори. Тези мерки не гарантират пълно излекуване, но могат да спасят значителна част от реколтата. Бързата реакция от страна на градинаря е основният съюзник в борбата с късната мана.

