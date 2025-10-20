Многогодишни растения, които да засадите на закрито преди зимата за красива пролетна градина

Вероятно знаете, че за разлика от едногодишните, многогодишните растения внасят вечна красота в градината година след година . За съжаление, това е вярно само ако могат да преживеят зимата. Добрата новина е, че като внесете многогодишните си растения на закрито за зимата, можете да сте сигурни, че те ще бъдат силни и здрави през пролетта. Презимуването на растенията ви на закрито ви позволява да осигурите температурата, слънчевата светлина и водата, от които се нуждаят, за да виреят. Когато дойде време да ги презасадите в градината си, те ще бъдат силни и готови за пролетен растеж. Преместването на растенията ви на закрито изисква допълнителни усилия, но ще си заслужава усилията, когато не е нужно да купувате цяла градина със зеленина след всеки студен сезон.

Има широка гама от многогодишни растения, които могат да се възползват от зимуването на закрито. Примери за това са тропически растения, като хибискус и мексиканска райска птица, които се нуждаят от целогодишна топлина и влажност, както и луковиците на растения като кана и далии, които ще замръзнат, ако бъдат оставени в земята. Внесете тези многогодишни растения на закрито тази зима, ако искате пълна, жизнена градина следващата пролет, без разходите и неудобствата от повторно закупуване и презасаждане.

Тропически хибискус

За да поддържате хибискуса си да расте и да процъфтява, внесете го на закрито преди първите есенни слани. През зимата поддържайте почвата на тропическите си хибискуси влажна и ги поставете на места, където ще получават пряка слънчева светлина. Не се притеснявайте, ако растението ви загуби листата си, след като го внесете на закрито. Това е нормално и листата скоро ще пораснат отново.

Каланхое

Каланхоето са слънцелюбиви, нежни многогодишни растения, които обикновено са издръжливи. Някои сортове, като Kalanchoe blossfeldiana, могат да понасят леки замръзвания и меки зими. Въпреки това, за да имате най-здрави растения и най-живи градини с настъпването на пролетта, най-добре е да внесете каланхоето на закрито за зимата. Дръжте тези растения на пряка слънчева светлина в помещение с температура между 10 и 24 градуса по Целзий. Също така трябва да намалите водата им, без да ги оставяте да изсъхнат напълно между поливанията.

Далии

Изкопайте луковиците и ги подсушете внимателно. Можете да ги съхранявате във вермикулит или сух пясък при температура от 0 до 4 градуса по Целзий. Важно е да останат сухи, затова ги проверявайте периодично през зимата за признаци на висока влажност. Ако откриете кашави луковици, изхвърлете ги и намалете влагата. Когато вече няма вероятност от слана, можете да ги засадите отново в градината си.

Коледни звезди

Коледните звезди (Euphorbia pulcherrima) са синоним на празничния сезон. Макар че тези червени и зелени растения са зашеметяващи на фона на бяла зима, те всъщност са тропически растения. След като температурите паднат под 10 градуса по Целзий, е време да внесете коледните си звезди вътре. Коледните звезди са уникални с това, че се нуждаят от 12 часа пълна тъмнина през зимата. Много хора избират да ги покрият или да ги държат в килер, след което да изнесат растението навън и да му се насладят на пряка слънчева светлина. Ако започнете този режим през октомври, вашите коледни звезди ще цъфтят през ноември или декември.