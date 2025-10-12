Многогодишни растения за сянка и полусянка

Засенчените места са сред по-забравяните зони в задния двор, но винаги има растение под ръка, независимо от ситуацията. Що се отнася до местата на полусянка/полуслънчево, изборът е за щастие богат.

Ползата, която получавате от растения за сянка и многогодишни растения за пълна сянка , които цъфтят година след година, е далеч по-висока от тези, които цъфтят само за един сезон. Така че, когато избирате растения за частична сянка, препоръчвам здравословно разпределение на многогодишни, както и вечнозелени растения, за добре структуриран дълготраен интерес.

Хортензии

Големите цветове на хортензиите са разпознаваеми веднага и са моето любимо многогодишно растение за полусянка. Избягвайте да ги засаждате на места, които са твърде открити, където все още ще получават малко светлина.

Повечето видове почва са толерантни към хортензиите, но предпочитанието им е към влажна, добре дренирана почва. Ако имате градина във вътрешния двор , по-малките сортове могат да се отглеждат като растения за стени, обърнати на север , в контейнери.

„Наторете през пролетта и ги поливайте добре седмично при топло време. Независимо дали вашата хортензия е с дебела или с дебела капачка, това ще определи най-доброто време за премахване на изсъхналите цветове“, обяснява Мелани Грифитс.

Клематис

Ако търсите многогодишни растения за частична сянка, може би е добре да си направите малка пауза за празненство, защото малко градинари няма да харесат тези катерливи растения.

Звездообразните цветни главички на клематиса ще обичат частично засенчено място, на стена, обърната на север или изток, тъй като силната слънчева светлина ще доведе до избледняване на цвета на венчелистчетата им. Важно е обаче основата на растението да се държи на сянка, независимо дали е до стена или до околните растения.

Те ще се нуждаят от опори за катерливи растения, тъй като са плодовити производители, но във всеки случай изглеждат най-добре, ако се отглеждат на беседка или стена.

Кукуряци

Кукуряците обикновено предпочитат лека сянка и се нуждаят от слънце. Някои сортове ще цъфтят преди пролетните луковици, а розовите им цветове ще създадат ценен зимен интерес. Да не говорим за листата им, които са интересни през цялата година. Те са и чудесен източник на храна за пчелите.

Любимото ми нещо за кукуряците е колко лесно можете да ги размножите. Можете да ги извадите и разделите през есента и всяка година ще откриете, че растенията са пораснали достатъчно добре, за да направят това.

Като нискорастящи растения, те ще се представят добре, разпръснати из задния двор, в предната част на бордюрите

Иглика (примула)

Тези лесни за отглеждане многогодишни растения ще виреят в различни градински ситуации, на слънце или сянка. Сигурно сте чували за тях и като иглики, те се свързват с пролетта, но някои видове цъфтят през есента, а някои дори имат устойчиви на сняг цветове .

Цветовете им са смели и ярки, предлагат се в различни цветове и често са ароматни. Те привличат опрашители, както и устояват на елени и зайци. Primula vulgaris обаче са отровни, така че не ги отглеждайте, ако имате кучета или котки.