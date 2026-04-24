Мулчът има много предимства в градината – той задържа влагата, помага за контрол на плевелите , регулира температурата на почвата и придава на лехите полиран вид. Така че, когато дойде време за сеитба на семена през пролетта, може да си мислите, че е напълно нормално да ги притиснете в мулча и да се надявате на най-доброто. Но семената имат специфични нужди, които трябва да бъдат задоволени, за да се осигури покълване и здравословен растеж, а само мулчът обикновено не е достатъчен, за да отговори на тези нужди. По-нататък експертите по градинарство обясняват дали можете да сеете семена директно в мулч и грешките, които трябва да избягвате.

Можете ли да засадите семена директно в мулч?

Най-добре е да избягвате засаждането на семена директно в мулч. Вместо това, отстранете мулча и засадете семена директно в почвата. „Семената се нуждаят от контакт с почвата, заедно с влага и леко покритие, за да започнат правилно живота си“, казва Тами Синс, майстор градинар и основател на TN Nursery.

Почвата също така абсорбира равномерно влагата и съдържа основни минерали, органични вещества и полезни микроорганизми. „Мулчът, за разлика от него, има големи въздушни пролуки, неравномерна влага и хранителни вещества, които са заключени вътре в растителния материал, докато той се разложи“, казва тя. „Мулчът може да започне процеса на покълване, но не може да поддържа растежа.“

Семената се нуждаят от достъп до влага и хранителни вещества, които се осигуряват най-добре от сместа от почва и мулч. „Не забравяйте, че мулчът е инструмент за защита и подобрява почвата по различни начини. Мулчът не е заместител на почвата“, казва Уинтър Симс, градски земеделец в The Brotherhood SisterSol.

Правилният начин за засаждане на семена в мулчирани лехи

Когато засаждате семена в мулчирани лехи, нашите експерти препоръчват да се разчита на следните техники, за да се осигури покълване и продължителен растеж.

Метод на издърпване назад

Този метод е най-подходящ за директно засяване в установени мулчирани лехи. „Той поддържа контакт с почвата, като същевременно запазва влагата и потиска плевелите, осигурявайки здрав контакт на семената с почвата“, казва Симс. За да следвате този метод, отдръпнете мулча настрани, докато се покаже голата почва. След това засадете семената директно в почвата. Покрийте леко семената с почва и тънък слой мулч, позволявайки на светлината да достигне до почвата. Синс отбелязва, че този метод работи добре за отглеждане на зеленчуци или по-едри семена.

Компостен слой

Компостът осигурява хранителни вещества и микробна подкрепа, като същевременно задържа влагата, което може да осигури по-силно развитие на корените. Използвайте метода на компостния слой, ако започвате с по-дребни семена, казва Синс. За този подход разстелете слой от 3-4 smготов компост върху почвата, след което засадете семената директно в компоста. След това можете да го покриете с много леко мулчиране.

Трева или слама

Методът със слама е полезен за задържане на влага, потискане на плевелите и лесно поникване на растенията, казва Симс. „Сламата е по-лека и по-лесна за разсада да се размножава в сравнение с дървените стърготини и задържа влагата, без да задушава растенията“, казва тя. За да следвате този метод, засадете семената директно в почвата, след което нанесете рохкав, проветрив слой слама или суха окосена трева отгоре, като се уверите, че слоят е достатъчно тънък, за да проникнат светлина и въздух.