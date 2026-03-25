Най-добрият избор на цветя за висяща кошница

Ако искате да добавите цветен акцент към верандата си или дори да привлечете някои от любимите си опрашители, които да наблюдавате, докато седите на люлеещ се стол, висящите саксии могат да бъдат един от най-добрите начини. Висящите саксии правят красотата на градинарството достъпна дори без достатъчно външно пространство и могат да осигурят естествен цвят и текстура, за да подобрят още повече естетиката на вашата веранда или вътрешен двор. Не можете обаче да поставите всяко растение във висяща кошница , поради което е добре да изберете вариант като цветния сорт бегония, който вирее на това слънчево място.

5 растения, които никога не бива да режете през март, според градинар

Бегонията „Драконово крило“ (Begonia x hybrida „Dragon Wing“) е зашеметяващ едногодишен хибрид, който се развива добре както директно в градината, така и в контейнери като висяща кошница. Това е така, защото изискванията му за растеж са тясно свързани с уникалната среда, която висящите саксии създават, от излагането на слънце до нивото на поддръжка. Бегонията „Драконово крило“ цъфти изобилно всеки сезон, с ефектни червени цветове, започващи през пролетта и продължаващи до първите слани в района.

Отглеждайте Begonia x hybrida 'Dragon Wing' във висяща кошница

Още: Как лалетата във вашата градина да растат силни и високи

Когато отглеждате растение в контейнер, особено висяща кошница, правилната грижа е от съществено значение за здраво и процъфтяващо растение. За щастие, този хибриден бегония от тип тръстика е сравнително непретенциозен, така че е идеален за висяща кошница, която получава само от време на време внимание. Една от основните причини, поради които Begonia x hybrida 'Dragon Wing' е отличен избор за висящи кошници на пълно слънце, е, че всъщност расте добре в различни условия на осветление. Въпреки че можете да отглеждате този сорт на частична сянка, пълното слънце, топлината и влажността също не са проблем за това издръжливо едногодишно растение. Ако обаче живеете в особено топъл и сух климат, може да пожелаете да предложите на това цвете малко сянка следобед, особено ако започне да показва признаци на твърде много слънчева светлина , като увяхване или изгаряне на листата.

Още: Правилният начин да засадите розови храсти

Тъй като може да достигне до 38 см височина и 46 см ширина, бегонията Dragon Wing ще се нуждае от сравнително голяма кошница. Бегонията Dragon Wing също се нуждае от плодородна, богата почва, която е постоянно влажна, но не прекалено преовлажнена. Този сорт бегония е податлив на кореново гниене, така че е добре да я засадите в добре дренирана почва с обилна циркулация на въздуха. Добра идея е да добавите торфен мъх, перлит или вермикулит към почвата, за да подпомогнете баланса на влагата. Dragon Wing се нуждае от малко или никаква резитба, но двуседмичното торене може да увеличи цъфтежа ѝ, за да поддържа висящите ви кошници пълни и здрави .