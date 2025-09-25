Най-добрите зеленчуци за бързо отглеждане в малки градини

Има зеленчуци, които се режат и продължават да произвеждат стъбла за прибиране на реколтата, и листни растения, които ще развият нови листа, докато берете по-големите, зрели за консумация. И пространството не е нужно да е проблем, тъй като има зеленчуци, които се режат и могат да отглеждат в саксии или сандъчета за прозорец, ако нямате голяма зеленчукова градина.

Най-добрите зеленчуци за бързо рязане и повторно бране

Това в никакъв случай не е изчерпателен списък на зеленчуци, които се режат и се събират отново; тъй като много култури могат да бъдат събрани многократно през един вегетационен период по този начин.

Но ако искате да засадите зеленчуци, за да си осигурите дълга реколта, няма да сбъркате с никоя от тези култури.

Швейцарски манголд

Засадете семена от швейцарско манголд през пролетта за реколта от лятото до есента и в средата на лятото, за да го берете, след като първата партида растения започне да отслабва. Можете да презимувате манголда, като го защитите с агроволокно или клошове, за да удължите сезона на прибиране на реколтата до пролетта.

Ако искате да знаете как да събирате швейцарско цвекло като култура, която се реколтира и се събира отново, просто избирайте отделни листа, когато ви е необходимо.

Съберете по-старите външни листа и отрежете дебелите стъбла в основата с чисти и остри ножици за рязане или остър нож. Това позволява на по-младите вътрешни листа да продължат да растат.

Маруля

Марулята несъмнено е най-известният зеленчук, който се реже и се използва многократно, и обикновено е първият, с който всеки производител започва. Този бързорастящ зеленчук може да се отглежда в открити лехи, градини със зеленчуци или первази на прозорци за бързо бране на листа, които да се добавят към салати или сандвичи.

Отглеждането на маруля е изключително лесно и може да се извършва през цялата година. Можете да започнете да сеете през пролетта, както на закрито, така и на открито, и последователно да засаждате маруля до края на лятото. Можете да приберете марулята , след като листата са достатъчно големи, за да ги използвате, което може да стане само след 30 дни от сеитбата.

Най-добрите марули за отглеждане като растения за рязане и повторно отглеждане са тези с по-свободни листа, а не тези, които образуват типична глава.

Кейл

Кейл е суперхрана и зеленчук, който се реже и се използва отново, което означава, че можете да получите дълги реколти от здрави листа, богати на витамини, минерали и антиоксиданти

Това е студоустойчива култура, която може да презимува в зеленчуковата градина, а листата ѝ ще имат по-сладък вкус, след като бъдат докоснати от слана. Но къдравото зеле не е само зимна култура и по-ранната сеитба пез пролетта може да осигури реколта от лятото нататък.

За да съберете зелето , отрежете отделни външни листа, започвайки от основата на стъблото. Избягвайте да вземате повече от една трета от листата наведнъж, за да може растението да продължи да произвежда нови по-нагоре по стъблото, и не берете листа от горната розетка.

Броколи

Когато отглеждате броколи , получавате основната първа реколта от една глава с гъсто разположени пъпки – известна още като класическата глава броколи, която виждате в магазините. Но не всеки знае, че това не е единствената реколта, тъй като растението ще продължи да развива по-малки странични стъбла.

Тези странични стъбла са вкусни и можете да получите три или четири реколти от тях преди края на сезона. Спирането на цъфтежа на растението е жизненоважно, ако искате най-добрите реколти от броколи през лятото, като се гарантира, че растението ще вложи енергия в производството на тези по-малки стъбла, а не в цъфтежа.