Най-лесните растения за отглеждане за начинаещи градинари

В случай, че сте го пропуснали, растенията се превърнаха в огромна тенденция през последните години, като начинаещите купуват първите си стайни растения, за които да се грижат, както и експериментират с градинарство за първи път - и с основание. Хобито ви позволява да се свържете с природата, служи като отдушник за облекчаване на стреса и може да бъде изключително възнаграждаващо, докато наблюдавате как растенията ви растат и процъфтяват (и може би дори произвеждат храна).

Растения, които започва "нов" живот през ноември

Независимо дали живеете на петия етаж на жилищен блок или имате просторен двор с неограничено пространство, можете да градинарствате навсякъде. Преди да започнете, освежете знанията си за засаждането на градина. Но имайте предвид следното: Градинарството е въпрос на опити и грешки – и на това да можете да се смеете, когато Майката Природа провали плановете ви.

Дори и палецът ви да не е толкова опитен, напълнете торбите си с почва за саксии или градинска почва и съберете основните си градински инструменти: Събрахме петнадесет от най-лесните за отглеждане растения за начинаещи градинари. Те със сигурност ще направят първия ви сезон на засаждане успешен.

Теменужки

Ако живеете в част от страната, където температурите могат да се колебаят драстично през един сезон, теменужките са идеалното цвете за вас. Често ще ги виждате да се продават в градински центрове през есента и пролетта, защото тези издръжливи цветя са достатъчно устойчиви, за да издържат на зимното време. HGTV препоръчва добавяне на слой мулч около теменужките, за да ги предпазите през студените месеци.

Когато сте готови да ги засадите през пролетта (или есента), изберете място, което има много слънце и богата почва, която се оттича добре - не искате корените да се подгизнат. Цветята се нуждаят от редовно поливане, но трикът е да не се преполиват. Някои сортове могат да виреят на частична сянка, така че не забравяйте да прочетете етикета на избрания от вас вид. Допълнителен плюс?

Невенчета

Независимо дали купувате готови за засаждане невени или изберете да ги отглеждате от семена, това едногодишно растение ще ви бъде лесно. Цветовете цъфтят в нюанси на червено, оранжево и жълто. Някои сортове са високи и дългокраки, докато други остават ниски и компактни. Изберете кой от тях подхожда на естетиката на вашата градина. Ако решите да ги отглеждате от семена, Mental Floss съветва да изчакате до последната слана и да ги засадите във влажна, добре дренирана почва. Разстоянието варира в зависимост от вида невен, който изберете, затова се консултирайте с инструкциите на пакета със семена.

Въпреки че невенът е лесен за поддръжка и цъфти дълго, той има и допълнително предимство: защитава доматите. Според Modern Farmer , невенът отделя лимонен, газообразно химично вещество. Той действа като естествен репелент срещу вредители като белокрилки, които опустошават доматените растения. „Освен че изглежда добре, използването на друго растение като репелент срещу вредители е далеч по-добро решение от пестицид, който убива както полезните, така и вредните насекоми“, отбелязва Modern Farmer. Цветовете са лесни за отглеждане, издържат цяло лято и помагат за поддържането на здрави домати. Какво повече бихте могли да искате?

Петунии

Известни с тромпетоподобната си форма и почти безграничната си гама от цветове, петуниите са чудесен вариант за лесно цвете, което придава голям визуален ефект. Можете да намерите компактни сортове или цветове с власинки, райета или петнисти цветове - има дори черен нюанс на петунията, ако искате да подсилите драматичността в градината си. Кой би предположил, че цвете с толкова зашеметяващ набор от опции може да бъде толкова лесно за отглеждане? Според Garden Design , ще получите най-„плодородните“ цветя, ако засадите на пълно слънце с плодородна почва и добър дренаж.

Петуниите изискват редовно поливане, защото кореновата им система е плитка, но ако листата на растението започнат да пожълтяват, това е знак, че поливате твърде много. За да продължат да цъфтят през цялото лято, някои сортове петунии трябва да бъдат отстранявани. Това означава да прищипвате прецъфтелите цветове, след като са се сбръчкали или са хрупкави. Както винаги, проверете етикета, за да видите дали избраният от вас сорт ще се възползва от известна поддръжка за отстраняване на отцъфтелите цветове.