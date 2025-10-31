Как да засадите чесън купен от магазина

Ако чесънът ви е престоял твърде дълго и сега е позеленял, може би се чудите дали можете да го използвате, за да отгледате нов. Много градинари опитват да засадят закупен от магазина чесън директно от кухнята – и понякога това се получава чудесно. Друг път скилидките просто си стоят там. Номерът е да знаете кога е вероятно луковиците от магазина да поникнат и кога не.

Търговският чесън често се избира заради вкуса и срока на годност, а не за засаждане. Някои луковици в магазина за хранителни стоки са вносни или обработени, така че да не покълнат на рафта; други са просто по-стари или са били съхранявани на много студено, за да останат свежи. Въпреки това много хора имат успех с отглеждането на местен или органичен чесън от щанда за плодове и зеленчуци. Ако сте любопитни, това е евтин експеримент.

С правилните проверки и време, отглеждането на закупен от магазина чесън все още може да бъде възнаграждаващо. Разбирането как да се размножава чесън – независимо дали от скилидки, луковици или истински семена – помага да се зададат очакванията, а опресняването на основите на отглеждането на чесън ще ви помогне да преминете от засаждането до прибирането на реколтата.

Краткият отговор е „да“ – чесънът от магазина може да расте – но не всяка луковица ще го направи. Има три често срещани причини за неуспех:

Инхибитори на покълването или облъчване. Някои вносни луковици се третират, за да не покълнат при съхранение. Тези скилидки може никога да не се вкоренят на открито.

Съхранение на студено и пресушаване. Луковиците от хранителни стоки често се съхраняват на много студено и много сухо място, за да се удължи срокът им на годност, което може да забави или отслаби покълването.

Възраст и боравене. Стари, меки или плесенясали скилидки е малко вероятно да се представят добре.

Ще увеличите шансовете си, като изберете твърди, тежки луковици, в идеалния случай местни или органични. Това също ще сведе до минимум риска от внасяне на болести във вашата градина, като бяло гниене, фузариозно базално гниене или други почвени инфекции, които могат да се задържат с години, след като се установят.

Имайте предвид, че различните видове чесън имат различни температурни изисквания. Повечето луковици от магазина са чесън с мека шийка, който е подходящ за мек климат

Купен чесън срещу чесън от семена: Каква е разликата?

Отглеждането на чесън от магазинна луковица не е същото като засаждането на сертифициран чесън от семе. Магазинните луковици са евтини и лесни за намиране, но са непредсказуеми – някои покълват лесно, докато други никога не поникват. Чесънът от семе се отглежда специално за засаждане: той е сертифициран като без болести, съхранява се внимателно и се продава както в твърдошийни, така и в мекошийни сортове. Ще платите повече, но растенията са по-надеждни, а луковиците често са по-големи и по-здрави.

Въпреки това, ако експериментирате за забавление или имате малко време, луковица от супермаркет може да бъде чудесен начин да започнете. Много градинари опитват една малка леха от магазина за хранителни стоки заедно с леха, отгледана от семена на чесън, след което сравняват резултатите при прибиране на реколтата.

Как да отглеждаме чесън от магазина за хранителни стоки

Съобразете го с климата си. В повечето региони есенното засаждане е най-добро – няколко седмици преди замръзване на земята. В много меки райони, засаждането в края на зимата също може да е подходящо.

Избирайте луковиците мъдро. Подбирайте твърди, плътни главички с плътна ципа. Най-подходящи са местните или органични луковици. Избягвайте скилидки, които са кухи на допир или миришат неприятно.

Подготовка и засаждане. Разчупете главата на отделни скилидки непосредствено преди засаждане, така че базалната плоча да остане непокътната. Засадете всяка скилидка на дълбочина 5 см и на разстояние 10 до 15 см една от друга, с острият край нагоре.

Поливайте добре и мулчирайте. Ако районът ви е склонен към замръзване, покрийте лехата с чесън с малко мулч, за да я предпазите, но не забравяйте да го премахнете, когато температурите се повишат. Поливайте и плевете редовно чесъна.

Бъдете търпеливи. Чесънът узрява до седем месеца. Когато върховете на листата започнат да покафеняват, спрете поливането и оставете стъблата да изсъхнат. Изчакайте около две седмици и след това внимателно извадете чесъна от пръстта.