Най-лесните за размножаване стайни растения през есента и зимата

Основните елементи за успешно размножаване са топлина, влага и светлина. Благодарение на вътрешната среда в домовете ни е възможно да продължим да размножаваме много стайни растения през есента и зимата. Може обаче да се наложи да направите някои корекции, за да ускорите размножаването на стайни растения през този период - като например използване на лампи за отглеждане на стайни растения и други системи за отглеждане на закрито.

1. Растение паяк

Всеки любител на стайни растения знае, че растението паяк е очевидният избор за лесно стайно растение, с което да започнете колекцията си.

Още: Септември е последният ви шанс да разделите тези 5 стайни растения - лесен метод за размножаване

Ако поставите растението си паяк близо до светъл прозорец по време на умерени есенни температури, е вероятно то да образува дълги стъбла с издънки или малки издънки, точно както се случва през пролетта и лятото. „За да помогнете на растението си паяк да образува малки, поставете майчиното растение на ярка, непряка светлина и го поливайте редовно, без да преовлажнявате почвата“, съветва Линдзи Частейн , фермер и основател на блога The Waddle and Cluck.

Как да разберете, че растението ви страда от кореново гниене

За да размножите растение паяк, просто вземете основни инструменти за резитба и отрежете в основата на издънката, като я отстраните от стъблото. След това можете да я засадите в почвена смес, като я поддържате влажна и на светъл перваз на прозореца, за да насърчите развитието на корените.

2. Традесканция зебрина

Това е най-лесното за размножаване стайно растение в моята колекция. Това бързорастящо стайно растение почти веднага започва да пуска корени, след като засадите резник, поради което съм размножила традесканцията си на почти всички, които познавам.

Още: Есента идва – а цветята ви ще оцелеят само ако знаете този трик

Традесканция зебрина е особено красив сорт, като стайно растение с тъмна листа и сребрист блясък.

„Дори при слаба светлина или когато е пренебрегнато, то може да расте бързо в правилната почва“, казва Мелвин Кубиан от Плантин. „И поради този агресивен навик, стъблените резници, дълги поне 7,5 до 10 сантиметра, могат лесно да растат и да се установят дори извън сезона“, добавя той.

Как правилно да почистите листата на стайните растения с бананови кори

Предизвикателствата на грижата за стайните растения през зимата не притесняват традесканциите, които се справят добре като стайни растения при слаба светлина , които ще продължат да растат през есента и зимата. За да подпомогнете размножаването и да поддържате стайните си растения топли през зимата, опитайте да използвате тази нагревателна постелка за растения

3. Бръшлян

Още: Кога трябва да внесете растенията на закрито след лятото

Едно нещо, което трябва да се отбележи за успешното отглеждане на бръшлян от резници, е да се уверите, че отрязвате под листния възел, където можете да видите малки въздушни корени, които започват да се развиват. По същия начин, не забравяйте да освежавате водата за размножаване на всеки няколко дни, за да я поддържате чиста - ако не го направите, това е грешка при размножаването с вода , която може да направи резниците ви по-податливи на вредители и болести.