Най-лошото време за поливане на стайни и открити растения, според експерти по градинарство

Растенията се нуждаят от вода, за да живеят, и знанието кога да ги поливате е от съществено значение за поддържането на тяхното здраве. Моментът, в който поливате растенията, влияе върху това колко ефективно те могат да абсорбират вода. Но също толкова важно, колкото и да знаете кога да поливате растенията, е да знаете и кога да не ги поливате. За да поддържате здрави стайните и външните си растения и да предотвратите гниене на корените, разговаряхме с няколко експертни градинари, които споделиха най-лошото време и сезон за поливане на растенията.

Най-лошото време за поливане на външни растения

Най-лошото време от деня за поливане на външни растения е в средата на следобеда по време на горещо и слънчево време. „През това време топлината и слънцето карат водата да се изпарява бързо, намалявайки количеството, което достига до корените на растението“, казва Андрю Порвол, основателят на градинския център Sapcote. Освен това, водните капчици по листата могат да действат като лупи, причинявайки изгаряне на листата.

Най-лошият сезон за поливане на външни растения е по време на мразовита зима, когато температурите могат да паднат под нулата. „Поливането по това време може да доведе до замръзване на водата около корените или по листата, което уврежда растението“, казва Порвол. Освен това много растения преминават в латентно състояние през зимата и изискват по-малко вода.

Най-лошото време за поливане на стайни растения

Времето на деня или сезонът, в който поливате стайните растения, нямат толкова голямо значение. Обикновено трябва да избягвате поливането на стайните растения вечер, когато няма слънчева светлина. И подобно на външните растения, стайните растения не се нуждаят от толкова много вода през зимата. „Вътрешните помещения обикновено са климатично контролирани“, казва Ариел Васкес, експерт по градинарство в TeachMe.To. „През зимата по-ниските нива на светлина и по-ниските вътрешни температури – в зависимост от навиците за отопление на дома – забавят растежа на растенията, намалявайки нуждите от вода“, казва тя. Както при външните растения, прекомерното поливане през зимата може да доведе до удавяне на растението или кореново гниене и гъбични проблеми.

