Най-важната стъпка, която трябва да направите, преди да внесете отрязани божури вътре

От опитни професионалисти до тези, които за първи път копаят с мистрия в пръстта, градинарите са изненадвани всеки ден от зловещи пълзящи насекоми. Независимо дали става въпрос за паяк, небрежно увиващ скакалец в коприната си, или за доматен рогач с размерите на пръста ви, срещите, до които ви побиват тръпки, са цена, която плащаме, за да прекараме време на открито. Ако божури (Paeonia spp.) цъфтят във вашата градина, бъдете готови за подобна изненада, особено когато планирате да ги отрежете и да ги внесете вътре. Преди да го направите, измийте цветовете на божурите си със сапунена вода, като това е важна стъпка, за да държите вредители като мравки и листни въшки навън, където им е мястото.

Мравките са привлечени от божурите заради нектара, който произвеждат. Възможно е да имате и листни въшки – друг често срещан вредител по божурите, за който трябва да сте наясно, че може да привлече още повече мравки – по цветовете си. В градината може да успеете да предприемете подход „живей и остави другите да живеят“ към мравките по божурите си, но е съвсем друго нещо, ако искате да ги внесете вътре. Разтърсването и измиването им с вода може да ви отърве от някои от насекомите, но основната стъпка е използването на сапунена вода.

Всичко, което трябва да направите, е да напълните купа с вода и да добавите малко препарат за миене на съдове, след което да потопите цветовете на божура. Изплакнете ги бързо и ги оставете за няколко минути, за да се отървете от мравките. Ако желаете, изплакнете ги след това, за да премахнете остатъците от сапун или останалите мравки.

Използвайте сапунена вода, за да държите божурите си не само от мравки

Докато потапянето в обикновена вода ще се отърве от част от мравките, добавянето на сапун прави трика по-ефективен. Различни сапуни се използват за борба с вредителите от над два века и въпреки че могат да повредят някои растения и сме ги заменили с инсектицидни сапуни за културите, баня със сапунена вода е правилният избор за вашите отрязани божури.

Причината сапунената вода да е най-ефективна за премахване на мравки от божурите ви е, че сапунът нарушава повърхностното напрежение на водата, което прави така, че вредителите не могат да се прилепят към венчелистчетата. Нарушаването на повърхностното напрежение на водата също така кара нещата да потъват, вместо да плават, така че мравките няма да могат да се задържат на борда. Това е същият механизъм, който прави разтвора със сапунена вода един от най-добрите начини да се отървете от вонящите буболечки, когато станат по-активни през пролетта .

Също така е полезно да се отбележи, че макар ранните сутрини да са най-подходящото време от деня за рязане на цветя от градината, за да се гарантира, че ще останат свежи по-дълго, много видове мравки са по-активни през нощта. Ако сте забелязали повече мравки по вашите божури късно вечерта или рано сутринта, това е причината. Но стига да използвате трика със сапунена вода, за да премахнете мравките от вашите божури, преди да ги внесете вътре, няма да имате никакви проблеми.