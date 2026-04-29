Без документи: БАБХ иззе яйца и пилешко на границата

Яйца и пилешко месо с тегло над 188 кг иззеха инспектори от дирекция “Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на ГКПП „Капитан Андреево“. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция “Митници“. Това съобщават на страницата на БАБХ в интернет.

В лек автомобил с българска регистрация, влизащ от Турция, са открити пликове с кори с яйца с общо тегло 108 кг и 80,8 кг пилешко месо без документи. Стоките са конфискувани и ще бъдат унищожени.

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

