Изоставените коли в София са почти 1000, около 100 вече са премахнати

През последните три месеца в София са стикирани 937 излезли от употреба автомобила, или изоставени автомобили. 96 от тях вече са принудително преместени. Разчистването освобождава паркоместа и пространство в кварталите, улеснява се придвижването и се подобрява достъпът за комуналните услуги.

Действията на Столична община са насочени към един от най-осезаемите проблеми за хората в града – липсата на достатъчно място. Изоставените автомобили заемат паркоместа с години, пречат на придвижването и създават усещане за занемарена среда.

Към момента от стикираните автомобили: 2 са преместени доброволно; 16 са преминали годишен технически преглед; 22 са с прекратена регистрация; 96 са принудително преместени.

От общината припомнят, че автомобил без валиден технически преглед повече от 3 месеца, оставен върху общински или държавен терен, се счита за излязъл от употреба.

Поставя се стикер с 3-месечен срок за доброволно премахване. При неизпълнение се издава заповед и в рамките на 14 дни автомобилът се премахва принудително.

След това се транспортира до площадка за временно съхранение, където се пази още 14 дни, преди да бъде разкомплектован, ако не бъде потърсен от собственика.

