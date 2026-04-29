От външен министър до руска селянка: Бившият топ дипломат на Австрия живее в Русия сред кокошки и снимки на Путин (СНИМКИ)

Карин Кнайсъл, бившият австрийски външен министър, участва в последните дни в пропагандно руско шоу, в което разказа за живота си в дървена къща в затънтена руска провинция. В предаването Кнайсъл посреща в новия си дом двама популярни руски водещи - Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, повече познати като Вован и Лексус, сервира им кафе и сладкодумно им разказва колко е щастлива в "империята на Путин", както сама я нарича.

Кузнецов и Столяров са пропагандисти, които създават прокремълско съдържание и се смята, че имат връзки с Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ), макар и двамата да отричат ​​това, пише Bild.

Кнайсъл разказва как е напуснала Европа "само с две кучета и един куфар" като описва колко била отчаяна от преживяванията си в родината си. Казва, че някои смятали, че е "загубила разсъдъка си", когато се преместила в руско село, но твърди, че не съжалява за нищо.

Още: Бившата външна министърка на Австрия се похвали със снимки от Москва, Моравецки я постави на място

Бившата министърка се оказа под натиск, когато покани Владимир Путин на сватбата си през 2018 г. и танцува с него пред камерите. Тя разказва как след това хазяинът ѝ прекратил договора ѝ за наем. "Бях абсолютно съкрушена. Помислих си: къде другаде мога да живея? Не спах десет нощи", казва тя. От думите й излиза, че Европа я била предала, а Русия я приела.

Bild припомня, че до 2019 г. безпартийната Кнайсъл бе в правителството, на дяснопопулистката Партия на свободата на Австрия (FPÖ), а след като то се разпадна, тя напусна Австрия през 2020 г., като първоначално пътува до Ливан. Оттам, както се твърди, Кремъл ѝ е помогнал да се премести в Русия през 2023 г.

Пристигайки в Русия, тя започва работа в университет в Санкт Петербург. В новия си живот демонстративно се представя като обикновена, но самодостатъчна селска жителка. Кнайсъл живее със своите кучета, котки, понита и кокошки. Дървената ѝ къща е подчертано скромна.

Още: Танцувалата с Путин бивша външна министърка на Австрия получила заплахи за убийство (ВИДЕО)

В предаването, в което тя участва, не мина и без политическо послание: Кнайсъл обяви, че мечтае за мир, "без дронове и бомби" и бъдеще, в което пътуването отново ще е възможно, очевидно визирайки да бъдат свалени западните санкции за Русия.