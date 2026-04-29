Правителството утвърди как ще работи Болградската гимназия "Г. С. Раковски" в Украйна

Министерският съвет утвърди Протокола между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и науката на Украйна за функционирането на областното заведение „Лицей Болградска гимназия „Г. С. Раковски“ на Одески областен съвет“ (Одеска област, Украйна), подписан на 30 март 2026 г. в Киев, Украйна.

Той предвижда учениците с български корени да продължат да изучават български език, както и българска литература, история, традиции и обичаи на българите и други предмети на български език съгласно учебния план в Болградската гимназия. Ще им се осигуряват и учебници и учебни помагала, необходими за организиране на учебния процес.

В документа се отчита важната роля на Болградската гимназия като институция, съхраняваща националната идентичност и културното наследство на българското малцинство в Украйна и се гарантира правото на гражданите на Украйна, принадлежащи към това малцинство, да получават образование на родния си език.

