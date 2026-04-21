Направете веднага това щом издънките на божурите се появят през пролетта

Малко цветя в градината могат да се сравнят с пищността на цветовете на божурите и ако изпълните тази проста задача, когато забележите пролетни издънки, поникващи от земята, ще се радвате на повече цветове, и то по-големи! В продължение на векове божурите са били култивирани заради луксозните си цветове и са били селектирани всякакви нови цветни форми , за да придадат на градинарите на 21-ви век приказни къдрици от венчелистчета, които всички обожаваме. Някои съвременни цветове на божури могат да достигнат колосалните 25 сантиметра диаметър с повече от сто венчелистчета!

Неща, за които да внимавате, когато подрязвате божури

Винаги е вълнуващ момент в градината през пролетта да забележите отличителни червени издънки на божур, които се появяват от почвата. И това е моментът да действате и да подхраните божура си, за да осигурите изобилие от цъфтеж през цялата година.

Кога е най-подходящото време за подхранване на божури?

Оптималният времеви прозорец за подхранване на божури за повече цъфтеж се отваря, когато издънките са високи около 7,5 см до около 30 см. Ако времето е топло, растежът протича бързо, така че следете внимателно.

Кой е най-добрият подхранващ материал за божури?

Изберете балансиран универсален тор с бавно освобождаване, който подпомага всестранния растеж, не само производството на цветове

Разгледайте трите числа на опаковката на тора, които показват съотношението на азот (N), фосфор (P) и калий (K), винаги в този ред. Тор, който има едно и също число за всички тези вещества, е идеален за пролетно подхранване на божурите. Ако вече имате растителна храна, която искате да използвате, тогава е добре да използвате такава с малко по-високо ниво на фосфор или калий, тъй като те насърчават развитието на корените и цветовете. Но каквото и да правите, не използвайте тор с по-високо ниво на азот, тъй като това дава приоритет на растежа на листата и стъблата пред образуването на цветове.

Кой е най-добрият начин за торене на божури?

Бавно освобождаващите се торове обикновено са гранулирани, така че носете ръкавици, за да ги разпръснете, тъй като някои съставки на тора могат да раздразнят кожата. Следвайки дозировката на опаковката, поръсете гранулите в кръг около вашия божур. Стремете се към капковата линия на вашето растение – това е диаметърът по периметъра на вашия божур на нивото на земята или мястото, където би паднала сянката му, ако слънцето е директно над вас, когато храстът е в пълен растеж. Това е мястото, където ще бъдат повечето от корените на захранващите растения. Не се притеснявайте, ако не можете да си спомните точно колко голям е пораснал вашият божур миналата година, не е нужно да е точно.

Сега използвайте малка ръчна гребло с твърди зъбци, за да разпръснете гранулите в горния слой от около инч почва, като внимавате да не нарушите корените.

Опитайте се да разпръснете гранулите малко навътре от кръга, но не ги поставяйте върху или близо до короната (кълновете). Полейте добре, за да активирате растителна храна.

Трябва ли да мулчираме?

Ако сте мулчирали през есента, не бива да го правите сега. Всъщност е най-добре да отстраните стария мулч от короната през пролетта: най-честата причина божурите да не цъфтят добре е, че короната е заровена твърде дълбоко.

Ако не сте го направили, тогава не е необходимо да мулчирате сега, но това ще помогне за задържане на влагата в почвата и ще осигури повече хранителни вещества на корените на божурите в дългосрочен план. Трябва да нанесете само тънък, около 2,5 см слой универсален мулч или компост

И сте готови! Всичко, което трябва да направите сега, е да подпрете стъблата, ако е необходимо, и да поливате по време на суши, като се опитвате да намокрите земята, а не растението, и да очаквате с нетърпение приказна гледка от пищни цветове.

Ако искате да опитате да отгледате наистина огромен цвят на божур, опитайте да премахнете пъпките . Можете да премахнете само едно стъбло, за да видите какво ще се случи, няколко или всички стъбла. Просто отчупете или усучете малките странични пъпки, докато се образуват по стъблата, като използвате малки ножици или показалеца и палеца си. Оставете главната, крайна пъпка на мира. Вашето растение сега ще вложи цялата си енергия в отглеждането на това едно цвете, а не на всички, които сте премахнали чрез премахване на пъпките, така че ще получите много по-голям цвят – но само един! Това е забавен начин да създадете няколко впечатляващи цветя за ваза или букет.