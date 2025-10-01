Поливане на овошките през есента: Всичко, което трябва да знаете за него

Есенното поливане на овошките е ключово за тяхно успешно презимуване. Но тази обикновена на пръв поглед градинарска процедура има своитте тънкости Количеството вода за есенно поливане на овошките зависи от възрастта и размера на дървото, както и от вида на почвата. Общо правило е, че активната коренова зона приблизително съответства на проекцията на короната и именно тази област трябва да бъде добре навлажнена.

От колко вода се нуждаят овошките през есента

Приблизителните норми за поливане на дърветата са следните:

Млади дървета (1–2 години): 4-6 кофи (40-60 литра) вода са достатъчни.

Дървета на възраст 3–5 години: ще ви трябват 8-12 кофи (80-120 л) вода.

Дървета на възраст 6–10 години: от 15-25 кофи (150-250 л) вода.

Зрели дървета (над 10 години, включително ябълкови и крушови): може да са необходими 25-50 кофи (250-500 литра) или повече вода.

Костилковите култури (череши, сливи) се поливат по-умерено, тъй като са чувствителни към прекомерна влага и застояла вода близо до кореновата шийка, което може да причини гниене.

В зависимост от вида на почвата, нормите за поливане на дърветата трябва да се коригират. Леките песъчливи почви пропускат вода по-бързо, така че може да се наложи увеличение на нормата с 15-20%. Тежките глинести почви задържат добре влагата, така че нормата може да се намали с 20-30%, но е критично важно да се раздели на 2-3 поливания с интервал от няколко часа.

Основният ориентир е дълбочината на напояване: водата трябва да проникне на дълбочина поне 60-80 см, а за възрастно дърво - 1-1,5 м. Можете да проверите това след 1-2 дни, като изкопаете тясна дупка под ръба на короната. Ако почвата на дъното е влажна, целта е постигната.

Как да поливаме дървета: различни начини

Поливане с маркуч. Водата се подава директно в основата на дървото под ниско налягане (за да не се стича). Маркучът трябва да се движи около дървото, така че водата да напоява почвата равномерно.

Поливане до жлеба. Около дървото, по периметъра на короната (където се намират активните корени), се изкопава кръгъл жлеб с дълбочина 10-15 см, в който се налива вода. Това насърчава дълбокото проникване.

Капково напояване. Идеално, защото доставя вода дозирано и директно до кореновата зона, елиминирайки оттичането и осигурявайки равномерно проникване в дълбоките слоеве. За зареждане с влага, системата може да работи дълго време (няколко часа).

Пръскане. Този метод имитира естествените валежи максимално, но употребата му през есента е ограничена, тъй като повишената влажност на въздуха в хладно време може да допринесе за развитието на гъбични заболявания.

