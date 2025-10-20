НЕ ги засаждайте на това място - хризантемите няма да цъфтят

Хризантемите са истински символ на есента. Дори най-добрият сорт и най-внимателната грижа обаче няма да спасят растението, ако е засадено на неправилното място. Професионалните цветари подчертават: хризантемите са много чувствителни към условията на околната среда. Изборът на място е ключов фактор, от който зависи не само буйният цъфтеж, но и самото оцеляване на цветето.

Къде да не засаждате хризантеми, защото няма да се вкоренят: петте най-лоши места

В низини и на места, където водата се застоява. Хризантемите не понасят излишна влага. Ако се засадят в район, където водата се застоява след дъжд, корените ще започнат да гният, а самото растение бързо ще загуби тургор и ще умре. Освен това, постоянната влага създава благоприятни условия за гъбични инфекции - брашнеста мана и сиво гниене, които моментално засягат храстите. По-добре е да изберете леко повдигнато място с добър дренаж за засаждане.

Вижте още: Как да удължите цъфтежа на хризантемите - те ще цъфтят до падането на сланата

На сянка под дървета или близо до висока ограда. Хризантемите са слънцелюбиви цветя. Без ежедневно осветление, поне до 5 часа, те се разтягат, имат бледи цветове и почти не образуват пъпки. Засаждайте хризантемите на открити места, където слънцето грее от сутрин до обяд, а след това има леко засенчване, защото слънцето не ги огрява толкова силно.

На места с течение. Силните ветрове са враг на хризантемите. Стъблата им са крехки, а кореновата им система е повърхностна, така че постоянният вятър не само чупи клоните, но и изсушава почвата под тях. Освен това, студените течения нарушават процеса на образуване на пъпки и цветята просто няма да цъфтят. Изберете място, защитено от едната страна от ограда или храсти, но със свободна циркулация на въздуха.

Прочетете също: Най-красивото есенно цвете, което трябва да имате в градината или на балкона си

Близо до бетонни или асфалтови повърхности. Бетонът и асфалтът прегряват на слънце, отделяйки топлина през нощта. Този микроклимат изтощава хризантемите, особено през лятото. Освен това, земята в близост до твърди повърхности често изсъхва и корените не получават достатъчно кислород. Дръжте хризантемите на разстояние поне 1 метър от всякакви изкуствени повърхности или конструкции.

На място, където преди са растяли астри и далии. Тези растения споделят едни и същи болести и вредители. Ако засадите хризантеми на едно и също място с далиите, съществува висок риск от инфекция на почвата с гъбични спори или ларви. Направете почивка от поне две години, преди да засадите хризантеми след тези цветя.

Прочетете също: Как да подготвим хризантемите за зимата?