Най-големият военен кораб на САЩ пристига на Балканите (СНИМКА)

Самолетоносачът на Военноморските сили на САЩ USS Gerald R. Ford (CVN 78) ще пристигне утре в Сплит за планирано посещение на пристанището, съобщи хърватската медия "Индекс", позовавайки се на информация на посолството на САЩ. Това е второто посещение на самолетоносача в Сплит и Хърватия, след предишното му посещение през 2023 г. Това посещение е планирано като част от текущото му разполагане в зоната на операциите на Шести флот на САЩ в подкрепа на бойната готовност и морската сигурност на Военноморските сили на САЩ в Европа и Африка и за укрепване на ангажимента на САЩ, съюзниците и партньорите за стабилност и сигурност в Европа.

Najveći ratni brod USS Gerald , ikada izgrađen u svijetu,stiže sutra pred luku u grad Split. Pitao bih @Ured_PRH postajemo li time meta za Ruse ili su nam Amerikanci prijatelji i saveznici?? Ako je predsjednik budan ,možete odgovoriti. Hvala. pic.twitter.com/tsVGgOKyJi — Zdenko Prelec STUDIO G-6 (@lazkrozlaz) October 20, 2025

„Рутинни посещения на пристанища като това укрепват партньорствата в областта на отбраната и отразяват близките отношения между Съединените щати и Хърватия, ценен съюзник в НАТО", заявиха от посолството.

Подробности за най-големия кораб, строен някога

USS Gerald R. Ford (CVN 78) е най-големият военен кораб, строен някога. Дълъг е повече от 330 метра, висок 76 метра и има 25 палуби.

Построяването му е струвало 12,8 милиарда долара, като още 4,7 милиарда долара са похарчени за научноизследователска и развойна дейност.

Може да превозва 75 самолета. В допълнение към летателния персонал, екипажът му е от 4500 души.

Корабът носи най-модерните палубни изтребители F-35C Lightning II и F/A-18E/F Super Hornet, разузнавателни и ранно предупреждение E-2D Advanced Hawkeye, военноморски щурмови самолети за противодействие на електронната война EA-18G Growler и многоцелеви хеликоптери MH-60R/S, както и множество видове безпилотни летателни апарати.

Като първи в класа си кораб за следващото поколение самолетоносачи, той носи много технологии за постигане на по-голяма смъртоносност, оцеляемост и съвместна оперативна съвместимост, като същевременно намалява оперативните и разходите за поддръжка.

USS Gerald R. Ford, обозначен като CVN 78, е първият нов самолетоносач, проектиран от повече от 40 години, и е проектиран да има гъвкавостта да оперира с бъдещи поколения самолети. Той е кръстен на 38-ия президент на Съединените щати, Джералд Форд.