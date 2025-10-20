Изгонен от ЦСКА национал на България с тежка травма, аут е задълго

Национал на България, който наскоро бе изгонен от ЦСКА, е получил тежка контузия и ще бъде аут от терените за доста дълъг период от време. Става въпрос за вратаря Иван Дюлгеров. Както е известно, 26-годишният страж бе обвинен, че е „снасял“ информация от съблекалнята на „армейците“ на бившия си клуб Черно море преди сблъсъка им за Купата на страната. Веднага след това той бе освободен от „червените“.

Иван Дюлгеров е със скъсана кръстна връзка

Дюлгеров не седя дълго време без отбор и малко, след като си събра багажа от ЦСКА подписа с молдовския Шериф Тираспол. До момента той има 16 мача за новия си тим във всички турнири, в които е допуснал 21 попадения, а шест пъти е успял да запази мрежата си „суха“. Стражът обаче е скъсал кръстна връзка на коляното и ще трябва да се подложи на операция. Това означава, че той ще пропусне всички мачове на Шериф Тираспол до края на настоящия сезон.

Вратарят ще пропусне всички мачове до края на сезона

Новината за тежката контузия на Иван Дюлгеров бе потвърдена и от треньора на Шериф Вадим Скрипченко. „Иван Дюлгеров претърпя тежка контузия. Медицинските изследвания показаха, че е скъсал кръстни връзки на коляното. За съжаление няма да бъде на разположение до края на сезона“, заяви наставникът. За последно вратарят бе повикан в националния отбор на България за двубоите с Испания и Грузия през септември.

