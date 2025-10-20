Войната в Украйна:

Изгонен от ЦСКА национал на България с тежка травма, аут е задълго

20 октомври 2025, 15:09 часа 605 прочитания 0 коментара
Изгонен от ЦСКА национал на България с тежка травма, аут е задълго

Национал на България, който наскоро бе изгонен от ЦСКА, е получил тежка контузия и ще бъде аут от терените за доста дълъг период от време. Става въпрос за вратаря Иван Дюлгеров. Както е известно, 26-годишният страж бе обвинен, че е „снасял“ информация от съблекалнята на „армейците“ на бившия си клуб Черно море преди сблъсъка им за Купата на страната. Веднага след това той бе освободен от „червените“.

Иван Дюлгеров е със скъсана кръстна връзка 

Дюлгеров не седя дълго време без отбор и малко, след като си събра багажа от ЦСКА подписа с молдовския Шериф Тираспол. До момента той има 16 мача за новия си тим във всички турнири, в които е допуснал 21 попадения, а шест пъти е успял да запази мрежата си „суха“. Стражът обаче е скъсал кръстна връзка на коляното и ще трябва да се подложи на операция. Това означава, че той ще пропусне всички мачове на Шериф Тираспол до края на настоящия сезон.

Иван Дюлгеров ЦСКА

Вратарят ще пропусне всички мачове до края на сезона 

Новината за тежката контузия на Иван Дюлгеров бе потвърдена и от треньора на Шериф Вадим Скрипченко. „Иван Дюлгеров претърпя тежка контузия. Медицинските изследвания показаха, че е скъсал кръстни връзки на коляното. За съжаление няма да бъде на разположение до края на сезона“, заяви наставникът. За последно вратарят бе повикан в националния отбор на България за двубоите с Испания и Грузия през септември.

ОЩЕ: Изгонен от ЦСКА записа антирекорд в Европа

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Национален отбор по футбол Шериф Тираспол Иван Дюлгеров
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес