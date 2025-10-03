Войната в Украйна:

Лалетата ще цъфтят с пищни цветове, ако сложите това в дупката им за засаждане през октомври

03 октомври 2025, 14:47 часа 0 коментара
Лалетата ще цъфтят с пищни цветове, ако сложите това в дупката им за засаждане през октомври

Съдържание:

Краят на септември и началото на октомври е най-доброто време за пресаждане или засаждане на пролетни цветя - те включват минзухари, нарциси, зюмбюли и лалета. Като лакетата могат да се засадят и малко по-късно. Най-доброто време за засаждането им е през октомври-ноември, преди почвата да замръзне. Експертите по градинарство съветват да не забравяте да добавите тази съставка, когато засаждате лалета през есента.

Какво се слага в дупката при засаждане на лалетата?

За по-добър растеж на лалетата и обилен цъфтеж, добавете обикновен компост без торф при засаждането. Компостът без торф е органичен тор, който не съдържа торф, а вместо това се състои от алтернативни материали като кокосови влакна, дървесни отпадъци, кора, компост от зелени отпадъци и рециклирани материали.

Време е за засаждане на лалетата - как да го направите правилно

Ако засаждате лалета в саксии, можете да използвате чист компост без почва. Можете дори да сложите луковиците на пластове за последователен цъфтеж. Всички ще получат достатъчно хранителни вещества. Ако засаждате лалета в цветна леха, можете да смесите компоста с почва.

Още за засаждането на лалета

Лалетата цъфтят най-добре, когато са засадени на добре осветени, проветриви места с полегати склонове, които предотвратяват преовлажняване. Тези цветя несъмнено се радват на влага, но застоялата вода може да доведе до гъбични инфекции и гниене на луковиците. Една креативна алтернатива е да засадите лалета под дървета с по-късно развитие на листата, тъй като този естествен навес ще осигури защитна сянка, позволявайки на лалетата да цъфтят, преди листата над тях да се разлистят напълно.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Засаждане на лалета през есента по този метод гарантира море от цветове през пролетта

Предпочитаната почва за отглеждане на лалета е песъчлива или глинеста почва с неутрално или леко алкално pH. Ако почвата ви е кисела, малко количество доломитово брашно или дървесна пепел ще балансира условията.

Подготовката на почвата е изкуство сама по себе си, включващо следните стъпки. Почистете старателно района от отломки, камъни, плевели и всички останали следи от предишен растителен живот. Изкопайте почвата на подходяща дълбочина. Добавете щедър слой компост или добре угнил оборски тор, като го смесите с почвата.

Ако работите с гъста почва, добавянето на пясък или добре подправени дървени стърготини ще помогне за уплътняването ѝ. Последната стъпка е обогатяването на почвата с минерална смес, богата на фосфор и калий, богат на хранителни вещества коктейл за растежа на лалетата.

За да осигурите растеж без болести, накиснете луковиците на лалетата в нежен, светлорозов разтвор на калиев перманганат и ги оставете да се накиснат за 30-40 минути.

Как да засадите лалета през есента за изобилие от цветове през пролетта?

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
Лалета
Още от Градинарство
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес