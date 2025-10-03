Лалетата ще цъфтят с пищни цветове, ако сложите това в дупката им за засаждане през октомври

Краят на септември и началото на октомври е най-доброто време за пресаждане или засаждане на пролетни цветя - те включват минзухари, нарциси, зюмбюли и лалета. Като лакетата могат да се засадят и малко по-късно. Най-доброто време за засаждането им е през октомври-ноември, преди почвата да замръзне. Експертите по градинарство съветват да не забравяте да добавите тази съставка, когато засаждате лалета през есента.

Какво се слага в дупката при засаждане на лалетата?

За по-добър растеж на лалетата и обилен цъфтеж, добавете обикновен компост без торф при засаждането. Компостът без торф е органичен тор, който не съдържа торф, а вместо това се състои от алтернативни материали като кокосови влакна, дървесни отпадъци, кора, компост от зелени отпадъци и рециклирани материали.

Време е за засаждане на лалетата - как да го направите правилно

Ако засаждате лалета в саксии, можете да използвате чист компост без почва. Можете дори да сложите луковиците на пластове за последователен цъфтеж. Всички ще получат достатъчно хранителни вещества. Ако засаждате лалета в цветна леха, можете да смесите компоста с почва.

Още за засаждането на лалета

Лалетата цъфтят най-добре, когато са засадени на добре осветени, проветриви места с полегати склонове, които предотвратяват преовлажняване. Тези цветя несъмнено се радват на влага, но застоялата вода може да доведе до гъбични инфекции и гниене на луковиците. Една креативна алтернатива е да засадите лалета под дървета с по-късно развитие на листата, тъй като този естествен навес ще осигури защитна сянка, позволявайки на лалетата да цъфтят, преди листата над тях да се разлистят напълно.

Засаждане на лалета през есента по този метод гарантира море от цветове през пролетта

Предпочитаната почва за отглеждане на лалета е песъчлива или глинеста почва с неутрално или леко алкално pH. Ако почвата ви е кисела, малко количество доломитово брашно или дървесна пепел ще балансира условията.

Подготовката на почвата е изкуство сама по себе си, включващо следните стъпки. Почистете старателно района от отломки, камъни, плевели и всички останали следи от предишен растителен живот. Изкопайте почвата на подходяща дълбочина. Добавете щедър слой компост или добре угнил оборски тор, като го смесите с почвата.

Ако работите с гъста почва, добавянето на пясък или добре подправени дървени стърготини ще помогне за уплътняването ѝ. Последната стъпка е обогатяването на почвата с минерална смес, богата на фосфор и калий, богат на хранителни вещества коктейл за растежа на лалетата.

За да осигурите растеж без болести, накиснете луковиците на лалетата в нежен, светлорозов разтвор на калиев перманганат и ги оставете да се накиснат за 30-40 минути.

Как да засадите лалета през есента за изобилие от цветове през пролетта?