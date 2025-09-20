Никога не засаждайте това дърво в двора си

Смокините са едни от най-лесните за отглеждане плодове и е трудно да се намерят пресни в магазините, така че са чудесен кандидат за засаждане, но не ѝ във вашата градина. Ще разгледам всичко, което трябва да знаете за засаждането на смокинови дървета, включително избора на сортове, кога и как да се засажда, добавките в почвата и pH, торовете, разстоянието между тях и други.

Много смокинови дървета започват като саксийни растения, които се преместват в градина, след като станат твърде високи за стайни условия. Когато обаче се засаждат навън, смокините се развиват в огромни дървета, които могат да причинят главоболия на собствениците на жилища. Смокиновите дървета имат инвазивни корени, които се разпространяват и завладяват други растения; те могат също така да напукат водопроводни тръби или да повредят основите ви.

История на смокините

Смокините са били една от първите култури, култивирани от хората преди повече от 11 000 години – това е поне хиляда години преди дори ечемика, пшеницата и бобовите растения. Сякаш тук говорим за оригиналното поколение на човешкото земеделие!

Смокините са толкова древни, че фигурират предимно във вавилонската митология, будизма, християнството, юдаизма и исляма.

Как растат смокините

Смокиновото дърво, или ficus carica , не бива да се бърка с популярното стайно растение, фикусовата смокиня, която е от същото семейство фикусови растения.

Колко големи стават смокиновите дървета?

Смокините са малки широколистни дървета, което означава, че листата им падат всяка година. Защото в зависимост от сорта, когато са засадени в земята, те могат да растат между 1,8 и 10,7 метра високи - дори до 18 метра в някои части на света!

Смокинови дървета в контейнери

Смокините са чудесни растения за тераса, тъй като можете да ги отглеждате в саксия и да ги внесете на закрито. Ако направите това, смокините, за щастие , ще пораснат до размера на саксиите си, по същия начин, по който работи бонсай.

Цветове на смокиновите плодове

Плодовете на смокините започват да са зелени и в зависимост от сорта им, узряват до черно, кафяво, виолетово или лилаво, жълто или зелено, което се нарича бяло.

Фиг Сикониум

Оказва се, че този „плод“ на смокиня технически изобщо не е плод, а фалшив плод, наречен сикониум. Тази месеста шушулка има тонове малки скрити цветове, които растат вътре в нея, наречени съцветия.

Кога да се берат смокини

Смокините обикновено имат две реколти - едната в средата на лятото, наречена „бреба“, и основната реколта в края на лятото и началото на есента. Различните сортове узряват в различни точки през тези периоди, затова се консултирайте с вашия разсадник.