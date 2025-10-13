Охлювите няма да съсипят розите през есента, ако направите това

Есента е решаващ период за розите, така че грижата за тях сега ще ви помогне да цъфтят по-обилно и още по-ярко през следващата година. Тези красиви цветя са доста уязвими през есента, тъй като много от тях все още цъфтят и лесно могат да бъдат повредени, ако не контролирате охлювите, които ги атакуват. Опитните градинари разчитат на трик, който ще улесни много предотвратяването на атаките от охлюви, тъй като просто трябва да поръсите използвана утайка от кафе около цветята си.

Утайка от кафе против охлюви по розите

Тъй като кофеинът е токсичен за охлюви и голи охлюви, той може да се използва като бариера, която може да ги възпре от преминаване през третираните зони, както и като средство за унищожаването им след контакт с него. Утайката от кафе е киселинна и абразивна, което може да отблъсне охлювите, като дразни телата им и ги изсушава, което ги прави по-малко склонни да пълзят по нея.

Известно е също, че кофеинът влияе върху нервната система на охлювите, ако го абсорбират през кожата си, и може да ги увреди или дори да ги убие във високи концентрации.

Розите обаче обичат утайката от кафе, защото тя може да действа като естествен тор, осигурявайки им малка доза азот, което ще помогне за поддържането на здрави листа, докато се подготвят за зимен покой. Това ще привлече и земни червеи, които ще аерират почвата, което може да помогне за поддържането на здрави корени в студено време.

Използването на утайка от кафе е прост, но много ефективен начин да държите градината си без охлюви, както и да укрепите розите си, така че да развият по-големи цветове, когато дойде пролетта следващата година. Всичко, което трябва да направите, е да съберете утайката от кафето си сутрин. Изключително важно е да използвате само остатъци от утайка от кафе, тъй като тя е доста силна и трябва да се разреди с вода преди употреба, в противен случай може да пренатовари почвата.

След това просто смесете една част утайка от кафе с три части вода. Оставете разтвора да престои поне 24 часа. Можете да филтрирате утайката от кафе, ако желаете, тъй като ви е необходима само вода, за да държите охлювите далеч.

Изсипете в лейка водата, в която е кисната утайката и след това полейте почвата около розите си или там, където преди сте виждали охлюви. Прилагайте това средство след дъжд или на всеки няколко седмици и охлювите ще спрат да нападат розите ви.

