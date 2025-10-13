Как да подготвим розите за период на покой през зимата

Ако се грижите за розите си през есента, те ще преживеят зимата благополучно, като ще се върнат здрави, енергични и пълни с цветове на следващата година. Ключовите задачи за грижа за розите през есента са почистване, премахване на прецъфтели цветове или болни листа и резитба.

Грешки при резитбата на рози

Премахването на изсъхнали рози включва премахване на избледнели цветове, за да се пренасочи енергията на растението от производството на шипки към образуването на още цветове. Изсъхналите рози ще ги поддържат в най-добрия си вид през целия сезон. Избледнелите цветове могат да направят растението да изглежда небрежно, а след дъжд могат да се превърнат във влажна, слузеста каша. Това може да насърчи гъбични инфекции, които могат да доведат до загиване на стъблата.

За много рози премахването на пресечените цветове е от съществено значение, за да продължат да цъфтят и да не изглеждат небрежно. Във видеоклипа по-горе Алън Тичмарш премахва пресечените цветове на розите, обяснявайки ефективни техники за премахване на пресечените цветове.

Розите са кралиците на цветните градини, но за да блеснат отново в пълен блясък през пролетта, е необходимо да бъдат правилно подготвени за периода си на покой.

Точно сега, в началото на октомври, е подходящият момент да се съсредоточите върху розите. Първата и най-важна мярка е торенето. През този период се препоръчва добавянето на калий и фосфор, тъй като те не стимулират растежа на зелената маса, а по-скоро укрепват корените и повишават устойчивостта на розата на студ.

В допълнение към минералните торове, не забравяйте да добавите и органична подхранване - оборски тор, компост или органоминерален тор. Това ще подобри структурата на почвата и ще осигури постепенното освобождаване на хранителни вещества през зимата.

Хигиена на растенията

Преди да навлезе в зимата, розата трябва да е чиста и здрава. Това означава, че:

Премахваме всички избледнели цветя,

премахваме изсъхнали и болни листа,

премахнете клони, които изглеждат болни или повредени.

По този начин намаляваме възможността за разпространение на болести и вредители, които биха могли да презимуват по растението.

Ако забележите някакви симптоми на заболяване , особено брашнеста мана, не забравяйте да третирате с фунгицид. Ако сте забелязали листни въшки или други вредители през лятото, сега е моментът да приложите подходящ инсектицид. Важно е розата да влезе в зимата чиста и здрава.

Подготовка на почвата и защита на корените

Друга важна мярка е да натрупаме почва около кореновата бала. Правим това в началото на ноември, когато застуди. Можете да сложите слой компост, дървени стърготини, сухи листа или дори малко слама отгоре. Това допълнително ще предпази кореновата бала от замръзване.

За дървесните рози или по-чувствителните е препоръчително цялото растение да се защити с агротекстил или ютени торби.

Ако правилно подготвим една роза за зимата, тя ще се появи през пролетта със силни издънки, здрави листа и обилни цветове. Вместо да губи енергия за възстановяване от щети, тя веднага ще покаже пълната си красота.

Накратко, подхранвайте, почиствайте, защитавайте и подрязвайте розите си. По този начин те ще бъдат здрави и готови отново да красят градината ви догодина.