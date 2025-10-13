Това е единственият път, когато трябва да подрежете тиквичките

Тиквичките са много популярен зеленчук сред градинарите, защото растат бързо, дават много плодове през лятото и са едни от най-лесните растения за отглеждане за начинаещи градинари . Подрязването на тиквичките обикновено не е нещо, за което трябва да се тревожите, но все повече градинари започват да го превръщат в редовен навик. Ако имате изобилие от тиквички, засадени близо едно до друго, и редовете стават пренаселени или пречат на други зеленчуци, подрязването може да бъде полезно. Ако имате много листа с болести, това е друг момент, в който вашите тиквички могат да се възползват от подрязването. Подрязването подобрява въздушния поток и предпазва лозите от засягане на други зеленчуци. Други ползи включват поддържане на зрелите плодове по-видими, улесняване на опрашването и осигуряване на по-добра устойчивост на болести.

Лесно е да засадите тиквички твърде близо едно до друго, без дори да го осъзнавате. Всъщност това е една от няколкото често срещани грешки, допускани при отглеждането на тиквички . За щастие, това е проблем, който може да бъде предотвратен, ако раздалечите растенията правилно, когато ги засадите за първи път. Дръжте тиквичките си на разстояние 60 см едно от друго за лозовите сортове и на 450 см едно от друго за храстовидните сортове. Те също трябва да се държат на разстояние от 60 до 90 см от другите растения във вашата градина.

Най-добрият начин да подрежете тиквичките си

Важно е да изчакате, докато растенията ви се установят и започнат да цъфтят, преди да извършите каквато и да е резитба. Също така е добре да изчакате, докато не е валило няколко дни и да няма предстоящ дъжд в прогнозата. Причината за това е, че резитбата създава отвори или разрези в растението, през които може да проникне влага. Това увеличава риска от гъбични инфекции, като например гниене, причинено от хоанефора, и брашнеста мана. Изчакването, докато времето е сухо, дава време на растението да заздравее разрезите след резитбата.

Има ограничения за това колко често трябва да подрязвате тиквичките си. По-добре е за растенията да правите малко подрязване, само по няколко листа, на всеки няколко седмици, отколкото едно голямо подрязване наведнъж точно по средата на вегетационния период. Като общо правило, много градинари твърдят, че не трябва да подрязвате над най-ниския плод, който се образува на лозата. Също така трябва да оставите поне 12 листа на всяко растение. Листата, които са най-близо до почвата или са пожълтели, са най-старите и трябва да се отстранят чрез подрязване близо до стъблото, като се внимава да не се повредят централните части на растението. Правилното и внимателно подрязване, правилните условия за отглеждане и грижата за защита на тиквичките от обикновени вредители ще ви помогнат да получите красив реколта от тиквички, на която можете да се наслаждавате през целия сезон.