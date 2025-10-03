Войната в Украйна:

Резитба на розите през есента или пролетта: Кой е по-добрият вариант?

03 октомври 2025, 14:58 часа 0 коментара
Резитба на розите през есента или пролетта: Кой е по-добрият вариант?

Подрязването на рози не е лесна задача. Ако го направите твърде рано, можете да повредите младите издънки; ако се забавите, рискувате да лишите храста от буйни цветове. Основното правило, с което градинарите са единодушни, е, че времето за подрязване наистина има значение. Дългогодишната градинарка Анет Хърд сподели своя подход. 

Кога е най-подходящото време за подрязване на рози: през есента или пролетта?

Според Хърд и двата варианта имат своите предимства. Често е по-лесно розите да се подрязват през есента, преди да изпаднат в период на покой, тъй като е по-лесно да се оформят. Пролетната резитба обаче също не се счита за грешка: розите цъфтят върху нови издънки, така че можете спокойно да подрязвате храстите, преди да започнат да растат, без да жертвате бъдещи цветове. Важно е само да не се позволява на растението да хаби енергия за ненужни пъпки.

Резитба на розите: Кога е най-подходящото време

В мек климат, където зимите не са много сурови, есенната резитба помага за поддържане на спретнат вид на цветната леха през зимата и улеснява пролетния растеж.Независимо от времето на годината, розите определено се нуждаят от резитба преди пролетния растеж.

„Основният ми съвет е да направите добра резитба точно преди храстите да започнат активно да растат през пролетта“, казва Хърд.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Експертът също така препоръчва да не се ограничава растението само до една резитба годишно. Леката резитба през лятото – премахване на избледнели пъпки или отрязване на цветя за вази – помага за поддържане на компактна форма и стимулира нов растеж.

„Често подрязвам рози, дори през топлите месеци. Ключът е да се режат преди да се появи пъпката; това помага на храста да расте по-дебел и да цъфти по-дълго“, споделя Хърд.

Как да предпазим розите от гъбички през есента: Прост, но ефективен метод

Опциите за есенна резитба за рози флорибунда зависят от желаната форма на храста през следващата година. Ако подрежете силно леторастите, ще отгледате по-къс, но по-пълен храст, равномерно покрит с цветове. Леката резитба (отрязване само на малка част от стъблото под цветовете) ще доведе до висок, строен храст, цъфтящ през следващия сезон, с многобройни цветове, ограничени в горната част.

След резитба, не забравяйте да премахнете всички листа от розовите храсти, освен ако вече не са опадали. Под прикритие листата могат да изгният и да заразят растенията с гъбични заболявания. Важно е да не повредите пъпките! Ако листата са здраво прикрепени към храста, внимателно отчупете дръжката им настрани.

Растения, които никога не бива да отглеждате до розите

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
рози резитба
Още от Градинарство
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес