Резитба на розите през есента или пролетта: Кой е по-добрият вариант?

Подрязването на рози не е лесна задача. Ако го направите твърде рано, можете да повредите младите издънки; ако се забавите, рискувате да лишите храста от буйни цветове. Основното правило, с което градинарите са единодушни, е, че времето за подрязване наистина има значение. Дългогодишната градинарка Анет Хърд сподели своя подход.

Кога е най-подходящото време за подрязване на рози: през есента или пролетта?

Според Хърд и двата варианта имат своите предимства. Често е по-лесно розите да се подрязват през есента, преди да изпаднат в период на покой, тъй като е по-лесно да се оформят. Пролетната резитба обаче също не се счита за грешка: розите цъфтят върху нови издънки, така че можете спокойно да подрязвате храстите, преди да започнат да растат, без да жертвате бъдещи цветове. Важно е само да не се позволява на растението да хаби енергия за ненужни пъпки.

Резитба на розите: Кога е най-подходящото време

В мек климат, където зимите не са много сурови, есенната резитба помага за поддържане на спретнат вид на цветната леха през зимата и улеснява пролетния растеж.Независимо от времето на годината, розите определено се нуждаят от резитба преди пролетния растеж.

„Основният ми съвет е да направите добра резитба точно преди храстите да започнат активно да растат през пролетта“, казва Хърд.

Експертът също така препоръчва да не се ограничава растението само до една резитба годишно. Леката резитба през лятото – премахване на избледнели пъпки или отрязване на цветя за вази – помага за поддържане на компактна форма и стимулира нов растеж.

„Често подрязвам рози, дори през топлите месеци. Ключът е да се режат преди да се появи пъпката; това помага на храста да расте по-дебел и да цъфти по-дълго“, споделя Хърд.

Как да предпазим розите от гъбички през есента: Прост, но ефективен метод

Опциите за есенна резитба за рози флорибунда зависят от желаната форма на храста през следващата година. Ако подрежете силно леторастите, ще отгледате по-къс, но по-пълен храст, равномерно покрит с цветове. Леката резитба (отрязване само на малка част от стъблото под цветовете) ще доведе до висок, строен храст, цъфтящ през следващия сезон, с многобройни цветове, ограничени в горната част.

След резитба, не забравяйте да премахнете всички листа от розовите храсти, освен ако вече не са опадали. Под прикритие листата могат да изгният и да заразят растенията с гъбични заболявания. Важно е да не повредите пъпките! Ако листата са здраво прикрепени към храста, внимателно отчупете дръжката им настрани.

Растения, които никога не бива да отглеждате до розите