Как да вкорените рози?

Розите са невероятно красиво цвете и мечтата на много градинари е да имат истинска цветна розова градина. Резниците са доста популярен метод за висококачествено размножаване на рози и той работи не само в градината, но можете да го използвате и за вкореняване на цветя от букет, който сте получили.

Какво да направите, за да вкорените роза

За начало трябва да подготвите резник, имате нужда от два междувъзлия и три пъпки. Горният трябва да има лист, другите два листа трябва да бъдат отрязани. След това трябва да подготвите почвата, като изкопаете малка дупка.

Резитба на розите през есента или пролетта: Кой е по-добрият вариант?

Ямата трябва да се напълни с вода и да ѝ се даде известно време, за да попие в земята. Когато водата се абсорбира, внимателно поставете резника под ъгъл, така че горната пъпка и листът да са над земята. Внимателно поръсете почвата отгоре и направете оранжерия, използвайки горната част на отрязана обикновена пластмасова бутилка. Необходимо е да се премахне капакът на бутилката и периодично да се полива растението според нуждите. Растението рябва да остане така до следващата топла пролет.

Как да предпазим розите от гъбички през есента: Прост, но ефективен метод

Най-лесният начин е да използвате метода на наклонено резене, като клоните са увити в тоалетна хартия, за да се запази влагата. Това ще помогне на резниците ви да оцелеят и да се вкоренят.

Вкореняване на розите с помощта на тоалетна хартия

Това е още един начин за лесно и бързо вкореняване на розите лпо метода на наклонените резници.

Ето какво трябва да направите: Първо, отрежете няколко розови клонки и отстранете листата. Нарежете клона на малки парчета, не по-дълги от 20 см. Направете коси разрези от двете страни. Увийте едната страна с тоалетна хартия. След това напръскайте обилно хартията с вода. Притиснете хартията към клона. Уверете се, че е здраво закрепена към него. Сложете малко кокосови влакна в контейнера. Поставете клоните там вертикално и ги покрийте с кокосово влакно, така че хартията да е покрита напълно. Налейте вода. След половин месец ще видите нови листа, а клонките вече ще пускат корени. Остава само да премахнете хартията и да ги засадите в саксия.

С този метод ще създадете своя собствена розова градина и ще се насладите на нейната красота и аромат без излишни средства и усилия. Всичко, което е необходимо да направите, е да спазвате описаните стъпки и резултатът ще е налице.

Охлювите няма да съсипят розите през есента, ако направите това