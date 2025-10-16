Опасен вредител по розите, който се проявява през есента

Розите са красива част от много градини. Макар че отглеждането на рози не е непременно трудно, изисква доста внимание и грижи, за да се гарантира, че те ще останат здрави през всеки сезон. Това е особено вярно в сезони, когато розите ви може да са по-податливи на определени вредители, като например през есента. Има много причини, поради които трябва да обмислите подрязване на розите си през есента , но има един основен недостатък, който трябва да имате предвид, ако го направите: вредители. Розите са особено податливи на розови пръчици веднага след като са били подрязани.

Има много грешки в градинарството, които трябва да се избягват, за да получите повече цъфтеж от розите си , а не обръщането на внимание на тези малки буболечки може да е една от най-лошите. Тези вредители могат да бъдат изключително вредни за розовите храсти, но не е цялата надежда загубена. Има прости стъпки, които можете да предприемете, за да предотвратите нахлуването на розови стърготини във вашите розови храсти през есента.

Какво представляват розоядните пробичи?

Розовите тръстикови пробивачки не са само един вредител; те всъщност са вид вредител. Терминът „розов тръстиков пробивач“ обхваща всички видове насекоми и ларви, които се пробиват в пъпките на цветята, особено на розите. Те обикновено са вид бръмбар или ларва на молец, която живее в стъблото, изяждайки хранителните вещества. Често срещани видове розови тръстикови пробивачки, с които може да имате проблем, включват пчели, оси, малинови рогови опашки, стъблени триони, розови пояси на стъбла и плоскоглави пробивачки.

Може да не забележите признаци, че тези вредители са нападнали розите ви през есента, защото са в състояние на яйца или ларви, но те обичат свежите отрязани краища на новоподрязани рози. Там те остават в пръчките, невидими. Някои от тези вредители, като например триончетата, биват преследвани от други вредители, като паразитни оси, които също могат да създадат хаос във вашата градина през есента.

И така, какъв е проблемът? Колко щети може да нанесе една съвсем малка ларва? За съжаление, тези неприятни вредители могат да нанесат много щети на вашите рози, преди дори да разберете, че са там. Розовите стърготини не само се установяват в стъблото; те също така крадат от него. Те се заравят в така наречената сърцевина, която е центърът на стъблото, съдържащ всички хранителни вещества за цветовете. В зависимост от вида на стърготината, с която е заразено растението ви, може да видите как няколко стърготини умират или те могат да убият цялото растение.

Докато се грижите за розите си през есента, за да се подготвите за зимата , можете да добавите една проста стъпка към списъка си със задачи, за да предотвратите появата на розови стърготини. След резитба покрийте прясно отрязаните краища с лепило. Това ще попречи на стърготиите да влязат в сърцевината. Ако вече имате проблем с розови стърготини, отрежете болната част на стъблото и запечатайте края с лепило. Това е всичко!