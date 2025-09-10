Орхидеите ще цъфтят цяла зима, ако 1 път в месеца ги поливате с това

Орхидеите са едни от най-популярните стайни растения поради непретенциозността в грижата за тях. През есента обаче те стават по-взискателни: именно през този период започват да се образуват цветни стъбла, които ще цъфтят по-късно, с наближаването на зимата. За да бъде цъфтежът буен и продължителен, растенията се нуждаят от допълнителни хранителни вещества.

Торене на орхидеите за буен и продължителен цъфтеж през зимата

Яйчените черупки са лесен и достъпен начин за подхранване на орхидеи. Те съдържат много калций, който укрепва клетъчните стени на растенията, насърчава развитието на силни корени и стъбла и помага за образуването на по-големи и по-издръжливи цветове.

Тайната на буйния цъфтеж на орхидеите през лятото: Полейте ги с това

Особено важно е да се осигури калций на орхидеите по време на образуването на цветните стъбла, защото през този период растенията са уязвими и консумират повече хранителни вещества.

Най-добрият начин за торене на орхдда се направи „яйчен чай“. За това са необходими две черупки на растение. Първо, черупките трябва да се измият добре, за да се отстранят евентуални остатъци от яйца, след което да се изсушат до прозореца или да се изпекат във фурната, докато станат крехки. След това черупките се раздробяват - колкото по-малки са частиците, толкова по-бавно и равномерно ще отдават хранителни вещества.

Трохите се поставят в буркан, пълнят се с вода и се запарват няколко дни или до седмица. Готовата запарка се филтрира и се смесва с чиста вода в съотношение 1:1. Този разтвор се използва за поливане на орхидеите веднъж месечно през цялата есен.

Това просто подхранване помага на орхидеите да преживеят есенния период, укрепва стъблата и листата им и значително увеличава шансовете за поява на големи, ярки и дълготрайни цветове.

Орхидеите ще цъфтят втори път, ако през септември направите това

Много ефективен тор е маята и захарта. Захарта може да се замени с глюкоза. Такъв разтвор значително ускорява растежа и развитието на цветето, повишава имунитета и дава на растението сили за обилен цъфтеж.

Необходимо е да се разтворят 1 гр суха хлебна мая и 1 чаена лъжичка кристална захар в 1 литър вода. Разтворът трябва да престои поне един ден, след което се използва за поливане и пръскане на орхидеята.

Можете да си направите много ефективна вода за торене и с чесън. Трябва да смачкате две или три скилидки чесън и след това да ги залеете с 250 мл студена вода. След няколко часа торът ще бъде готов. Това средство е отлично за отблъскване на насекоми и спиране на развитието на болести.

Уникален домашен тор: Как да се грижим за орхидеите, когато спрат да цъфтят?