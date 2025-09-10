Торене на ягодите през септември: Как се прави

След края на активното плододаване, растенията се нуждаят от правилна грижа и подхранване, за да натрупат сили за успешно зимуване и буен цъфтеж през следващата година - това се отнася и за ягодите. Есенното подхранване на ягодите спомага за укрепване на кореновата система, възстановяване на здравето на листата и повишаване на устойчивостта към студ и болести.

Есенно торене на ягодите

Преди прилагане на торове е необходимо да се извърши подготвителна работа. Отрежете излишните и поникващи пипала на храстите, така че растението да насочи цялата си енергия към възстановяване. Отстранете сухи, повредени или болни листа, те могат да послужат като източник на инфекция. Почистете лехите от плевели и стар мулч, за да може корените по-лесно да дишат и да получават хранителни вещества. Разрохкайте леко почвата около растенията, за да подобрите достъпа на въздух и влага. След това можете да преминете към самото торене. Ето как е най-добре да се прави.

Пепел, йод, суроватка. За ефективно есенно подхранване можете да приготвите хранителен разтвор. За 10 литра вода вземете половин чаша ситно пресята дървесна пепел, 250 мл суроватка и 5 капки йод. Залейте пепелта с гореща вода и я оставете да престои около 12 часа. След това прецедете добре разтвора, за да не запушите пръскачката. Добавете суроватка и йод, смесете всички съставки. Внимателно напръскайте ягодовите храсти с получения разтвор, като обилно намокрите листата и розетките. Тази подхранваща добавка насища растенията с калий, калций, полезни ензими и микроелементи, стимулира кореновата система и подобрява имунитета.

В края на септември, когато температурата на въздуха започне да пада и растенията се подготвят за зимата, се препоръчва да се внесат минерални торове, за да се подготвят по-добре ягодите за студа.

Нитроамофоска е универсален комплексен тор с азот, фосфор и калий. А калиевият сулфат повишава устойчивостта на растенията на ниски температури и болести.

Минералните торове се прилагат директно под храстите, равномерно разпределени около стволовия кръг, след поливане на почвата, за да се предотвратят изгаряния на корените.

Навременната грижа и правилното подхранване ще помогнат за поддържане на здравето на храстите, ще подобрят качеството и количеството на реколтата и ще получат вкусни плодове в продължение на много сезони. Не отлагайте есенното подхранване за по-късно - грижите днес ще се отплатят с щедра реколта през лятото, ще приберете изобилие от сочни и вкусни плодове.

