Тайната на буйния цъфтеж на орхидеите през лятото: Полейте ги с това

Орхидеите са сред най-красивите стайни растения. Те обаче са много капризни и без подходящи грижи може да не цъфтят, да започнат да увяхват или да имат жълти листа. Причината е недостатъчно количество хранителни вещества в почвата. Има обаче една съставка, която може да помогне за съживяването им.

Поливане на орхидеите с водата от измиването на ориза: Тайната на буйния им цъфтеж

Водата от измиването на ориза може да се използва като естествен домашен тор, за да помогне на стайните си растения да цъфтят. След измиване на ориза, водата, която остава, съдържа нишесте и минерали. Минералите съдържат следи от макронутриентите азот, фосфор и калий, които помагат на растенията да растат. Това са основни хранителни вещества, от които стайните растения се нуждаят за развитието на корените, растежа на листата и засиления цъфтеж.

Тази вода съдържа и малки количества витамини от група В и магнезий, които подпомагат производството на енергия от растението, което позволява по-високо качество и повече цъфтеж. Този тор е създаден от това, което иначе би било кухненски отпадъци, което го прави изключително достъпен и екологичен начин да помогнете на вашите растения да цъфтят пищно и да ви радват с красотата и свежестта си възможно по-дълго.

Как да подхранваме орхидеи с оризова вода

Сложете ориза в купа, добавете студена вода от чешмата. След това разбъркайте добре ориза. Водата ще започне да се помътнява, тъй като нишестето се освобождава от ориза. Внимателно отцедете ориза. Пригответе подхранващия тече тор, като смесите равни части прясна вода и оризова вода, за да разредите концентрирания и да предотвратите прехранването на стайните растения.

Нанесете разтвора директно в основата на почвата около вашата орхидея. Подхранвайте стайните си растения с този прост разтвор само веднъж месечно. Не прекалявайте, тъй като твърде много органична материя в почвата може да причини гниене на корените.

Важно: Винаги използвайте прясно приготвена оризова вода за поливането на стайни растения и избягвайте съхранението на течността за дълги периоди от време, тъй като оризовото нишесте може да ферментира и бързо да развие мухъл.

През лятото орхидеите се нуждаят от качествен тор повече от всякога, за да се подпомогне техният растеж си по време на горещо време. Поливането на тези красиви цветя с водата, останала след измиването на ориза, е идеална опция през всеки сезон, но най-вече през лятото.

