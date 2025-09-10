"Да блокираме всичко": Стотици задържани при протестите във Франция (ВИДЕА)

Франция е обхваната от протести на фона на смяната на правителството. Протестиращите се опитват да затворят гарите, недоволни от намаляването на държавните разходи. Акциите са организирани от движението Bloquons Tout (Да блокираме всичко!) и е срещу плана за значително намаляване на държавните разходи, които предложи министър-председателя на Франция Франсоа Байру. В Париж протестиращите се опитаха да блокират автобусната гара, а после се събраха при Северната гара. По данни на Le Parisien около 400 протестиращи са нахлули в чакалнята на Лионската гара.

Задържани

От вътрешното министерство на Франция съобщиха, че са задържали вече почти 300 души, 185 от тях - в Париж. Очаква се в акциите в цялата страна да вземат участие до 100 хил. души. В Париж и други градове е имало сблъсъци с полицията, движението е било блокирано.

Новият министър-председател

На 8 септември Байру подаде оставка. Новият министър-председател е Себастиан Льокорню. Той заемаше поста министър на отбраната повече от три години – през по-голямата част от периода на руската инвазия в Украйна – и е възприеман като дълбоко лоялен, макар и дискретен съюзник на президента Еманюел Макрон. Едва на 39 години, Себастиан Льокорню се превърна в една от малкото фигури на приемственост в кабинета, въпреки множеството промени в правителството.

🔴 Devant la gare du Nord, des milliers de personnes se rassemblent pour bloquer et exiger le départ d'Emmanuel Macron



70 % des Français exigent sa démission immédiate. #BloquonsTout #10septembre2025 pic.twitter.com/BhbXI70tIn — L'insoumission (@L_insoumission) September 10, 2025