"Тя беше убита от обезумял звяр": Тръмп с остра реакция на ужасяващото убийство на украинско момиче в САЩ (ВИДЕО)

10 септември 2025, 18:55 часа 147 прочитания 0 коментара
Видео запечатва момента на смъртоносното нападение с нож над млада украинка във влак в Северна Каролина. 23-годишната украинска бежанка Ирина Заруцка беше убита при брутална и непровокирана атака във влак вечерта на 22 август. Случаят се разследва от ФБР и предизвика вниманието на администрацията на президента Доналд Тръмп, която обеща да засили борбата с престъпността в големи градове с предимно демократично управление.

Доналд Тръмп коментира случилото се във видео, публикувано в официалния X акаунт на Белия дом: „Тя беше убита от обезумял звяр, който се е разхождал свободно след 14 предишни ареста. Не можем да позволим на насилници рецидивисти да продължават да разпространяват разрушение и смърт в страната ни. Трябва да реагираме със сила и решителност. Трябва да бъдем безмилостни, точно както са те. Това е единственият език, който разбират. Хората на страната ни трябва да настояват за защита, безопасност, закон и ред.“

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит подкрепи думите му, описвайки Браун като „варварин“ и „престъпник“ и подчертавайки, че смъртта на Заруцка е била предотвратима, тъй като той никога не е трябвало да бъде във влака в нощта на атаката. Нападателят е идентифициран като 34-годишният Декарлос Браун. Мъжът е отведен в болница с порезна рана и е обвинен в убийство от първа степен. Браун е бездомен и с криминално минало, както и страда от психически проблеми, според семейството му.

Ужасът във влака

Ирина, която избягала от войната в Украйна през 2022 г. заедно с майка си, сестра си и брат си, бързо се адаптира към новия си живот в САЩ. Близките ѝ я описват като талантлива художничка, работила в пицария, мечтаела да стане ветеринарен асистент.

Видеозаписът показва как младата жена влиза във влака, сяда на седалката пред нападателя си и гледа телефона си със слушалки в ушите. Около четири и половина минути след качването й, Браун изважда нож и я намушква, след което тя пада на пода. Видеото не показва каквото и да е взаимодействие между двамата преди атаката.

Съдия е наредил Браун да бъде настанен за 60-дневно психиатрично наблюдение в местна болница. Местната кметица коментира, че трагедията е резултат от „неуспех на съдебната система и магистратите”. Случаят предизвика редица реакции, включително публикации от бившия съветник на Белия дом Илон Мъск в платформата X.

