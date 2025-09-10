Премина през най-големия ужас във футбола, игра в Юнайтед, а сега отива в бивш тим на Мартин Петров

Датският полузащитник Кристиан Ериксен по всяка вероятност ще премине в редиците на елитния немски Волфсбург, където игра Мартин Петров в началото на века. Новината съобщават реномирани източници, сред които безпогрешното трансферно гуру Фабрицио Романо. 33-годишният футболист пътува за Германия, за да финализира сделката. Ериксен, който преживя кошмарна случка на ЕВРО 2020, за последно защитава цветовете на Манчестър Юнайтед. Волфсбург ще бъде шестият клуб в кариерата му след Аякс, Тотнъм, Интер, Брентфорд и "червените дяволи".

Ериксен във Волфсбург

Кристиан Ериксен идва в новия си тим като свободен агент, защото договорът му на „Олд Трафорд“ изтече. Преговорите с Волфсбург започнаха още през юни и в крайна сметка двете страни постигнаха споразумение. В последно време Ериксен поддържаше форма с Малмьо. Иначе на 7 и 10 юни записа минути и по един гол за националния си тим в контролите срещу Литва и Северна Ирландия, но не беше повикан за последните световни квалификации.

🚨🟢⚪️ Christian Eriksen to Wolfsburg, here we go! Deal in place and medical in Germany for former Man United player.



Eriksen has accepted the proposal as deal can be considered done, as @F_Abolhosseini reported.



New chapter for the Danish star. 🐺 pic.twitter.com/oPnHMkYO8n — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2025

Припомняме ви, че на 12 юни 2021 година в двубоя между Дания и Финландия от ЕВРО 2024 Ериксен получи сърдечен арест. В 43-ата минута на срещата при резултат 0:0 полузащитникът бе изпреварен от бранител на Финландия, който изчисти в тъч. Играчът на „червения динамит“ тръгна към страничната линия, олюля се и падна на терена.

Той лежеше неподвижно на тревата. Веднага медицински екип се втурна към футболиста. Докторите започнаха да правят сърдечен масаж на Ериксен, пристигна и дефибрилатор. Футболисти и фенове гледаха притеснено, а емоциите нямаше как да бъдат задържани. Ериксен бе закаран в болница, а малко по-късно дойде така чаканата вест – Кристиан Ериксен е жив, стабилизиран и се възстановява в болницата.

