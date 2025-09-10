Премина през най-големия ужас във футбола, игра в Юнайтед, а сега отива в бивш тим на Мартин Петров

Датският полузащитник Кристиан Ериксен по всяка вероятност ще премине в редиците на елитния немски Волфсбург, където игра Мартин Петров в началото на века. Новината съобщават реномирани източници, сред които безпогрешното трансферно гуру Фабрицио Романо. 33-годишният футболист пътува за Германия, за да финализира сделката. Ериксен, който преживя кошмарна случка на ЕВРО 2020, за последно защитава цветовете на Манчестър Юнайтед. Волфсбург ще бъде шестият клуб в кариерата му след Аякс, Тотнъм, Интер, Брентфорд и "червените дяволи".
Ериксен във Волфсбург
Кристиан Ериксен идва в новия си тим като свободен агент, защото договорът му на „Олд Трафорд“ изтече. Преговорите с Волфсбург започнаха още през юни и в крайна сметка двете страни постигнаха споразумение. В последно време Ериксен поддържаше форма с Малмьо. Иначе на 7 и 10 юни записа минути и по един гол за националния си тим в контролите срещу Литва и Северна Ирландия, но не беше повикан за последните световни квалификации.
🚨🟢⚪️ Christian Eriksen to Wolfsburg, here we go! Deal in place and medical in Germany for former Man United player.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2025
Eriksen has accepted the proposal as deal can be considered done, as @F_Abolhosseini reported.
New chapter for the Danish star. 🐺 pic.twitter.com/oPnHMkYO8n
Припомняме ви, че на 12 юни 2021 година в двубоя между Дания и Финландия от ЕВРО 2024 Ериксен получи сърдечен арест. В 43-ата минута на срещата при резултат 0:0 полузащитникът бе изпреварен от бранител на Финландия, който изчисти в тъч. Играчът на „червения динамит“ тръгна към страничната линия, олюля се и падна на терена.
Той лежеше неподвижно на тревата. Веднага медицински екип се втурна към футболиста. Докторите започнаха да правят сърдечен масаж на Ериксен, пристигна и дефибрилатор. Футболисти и фенове гледаха притеснено, а емоциите нямаше как да бъдат задържани. Ериксен бе закаран в болница, а малко по-късно дойде така чаканата вест – Кристиан Ериксен е жив, стабилизиран и се възстановява в болницата.
