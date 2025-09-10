Румънският президент: Трябва да спрем Русия

„Русия за пореден път показа с крещящото си нарушение на полското въздушно пространство снощи, че се държи агресивно, постоянно изпитва границите ни и се противопоставя на всички наши усилия за постигане на мир. Това е неприемливо. Русия трябва да бъде спряна и притисната да седне на масата за преговори“, заяви румънският президент Никушор Дан след като полски военни свалиха руски дронове на тяхна територия по време на поредната атака на Кремъл срещу Украйна, съобщи хърватската медия "Индекс".

Румъния е солидарна с Полша

„Румъния изразява пълна солидарност с Полша, наш съюзник и стратегически партньор. Обединени сме в това да направим НАТО и особено източния фланг на Алианса от Балтийско до Черно море по-сигурен. Ще продължим да предоставяме и пълна подкрепа на Украйна и нейния смел народ, който е подложен на безмилостни атаки всеки ден“, добави Дан.

Полша задейства член 4 на НАТО

Припомняме, че Варшава вече задейства член 4 от Северноатлантическия договор.

Чл. 4 от Северноатлантическия договор гласи, че страните по Договора ще се консултират съвместно всеки път, когато по мнение на някоя от тях е възникнала заплаха за териториалната цялост, политическата независимост или сигурността на която и да е от тях. ОЩЕ: Полша активира чл. 4 от Северноатлантическия договор: Какво означава това?