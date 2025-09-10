Откъде идва легендарната емблема на Ферари?

Ferrari е италиански производител на първокласни спортни и състезателни автомобили. Компанията е основана от изобретателя и конструктор Енцо Ферари през 1928 г. в град Маранело.

Първоначално се е занимавала с производство на части и резервни части, била е спонсор на различни състезателни събития, включително такива, в които самият собственик е участвал. Първият автомобил е пуснат на пазара през 1947 г. - като голямо внимание е обърнато не само на техническите характеристики, но и на дизайна.

Днес италианската марка е известна по целия свят и се свързва с маневреност, лукс и представителност. А логото е признато за едно от най-красивите, разпознаваеми и популярни.

Първата табелка с името на Ferrari се появява през 1929 г. Формата ѝ е била във формата на щит, вътре на жълт фон е изобразен черен кон, изправен на задни крака. В долната част са били разположени две латински букви „S“ и „F“ - оригиналното име на компанията Scuderia Ferrari. Контурът на щита е бил черен, а в горната част е имало 3 ивици - зелена, бяла и червена.

Всички детайли на първата емблема са имали специално значение. Щитът символизира сила, мощ, безопасност. Черният кон - елегантност, скорост, лукс, победа. Златният цвят на фона привлича вниманието. А многоцветните ивици в горната част – знамето на страната.

Символът на коня не е избран случайно - той е подарък от семейство Барака. Франческо Барака е емблематична италианска фигура, прочут талантлив пилот, заагинал през 1918 г. Именно на неговия самолет бил изобразен черен жребец. В средата на 20-те години семейството му посещава състезанията и е впечатлено от младия и талантлив Енцо Ферари. Майката на Франческо му подарила емблемата с думите „това е за твой късмет“. По-късно Ферари решава да използва подаръка и не сбърква. Логото изглежда много стилно, представително, привлича вниманието и бързо се запомня. Освен това изглежда иновативно на фона на конкурентите.

През 1931 г. логото било леко редактирано - горната част на щита направили хоризонтална, външната окантовка по-тънка, силуетът на коня - по-ясен и детайлен. Новият дизайн изглеждал представителен и строг.

През 1947 г. компанията представила свой автомобил, който имал огромен успех. Фирмата получава различно име, разработва се нов дизайн на табелата с името. Сега популярният танцуващ жребец бил рамкиран в правоъгълник. В горната част има широки многоцветни ивици - цветовете на италианското знаме. В долната част се появява надписът "Ferrari".

За да се подчертае елегантността на марката, е избран печатен шрифт със стилизирана буква "F", чиято горна част подчертава всички останали букви и става основна в емблемата. Изображението на коня и златният фон остават непроменени.

През 1990 г. било решено да се завърнат към корените. Компанията предоставя нова икона - известния щит от 1929 г. с къдрави букви в долната част. Променя се само цветът на фона - появява се приглушен златист нюанс.

През 1997 г. Ferrari представя нов дизайн на емблемата, който е наречен един от най-добрите в историята на марката. Жребецът бил изобразен на благороден червен фон, в долната част имало надпис с фигурна буква "F". Жребецът и името на компанията били сребристи. Червеното е символ на скорост, стремеж, страст, първенство. Сребърното - лукс и престиж. Комбинацията от цветове подчертаваше водещата позиция на компанията на пазара.

По време на 2002 г. върху автомобилите Ferrari можели да се намерят 2 емблеми – тези от 1990 и 1997. Решено беше да се използва трета разпознаваема табелка – с правоъгълния дизайн от 1947 г. Такъв маркетингов ход, като използването на няколко емблеми, подчертава разпознаваемостта на марката и нейното значение на световната сцена.

През 2022 г. в чест на 75-годишнината компанията разработи уникална емблема, която подчертава величието и историята на автомобилния производител.