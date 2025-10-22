Принц Хари, Меган Маркъл и куп популярни личности с призив срещу изкуствения интелект

Принц Хари и съпругата му Меган се присъединиха към разнородна група от обществени личности, която отправи призив за забрана на разработването изкуствен свръхинтелект, смятан за потенциална заплаха за човечеството, предаде Асошиейтед прес. Групата включва видни компютърни учени, икономисти, художници, християнски лидери и американските консервативни коментатори Стив Банън и Глен Бек. Публикуваното днес писмо е насочено пряко към технологични гиганти като Google, OpenAI и Meta Platforms, които се съревновават помежду си в създаването на форма на изкуствен интелект, предназначена да надмине хората в много задачи.

Повече за призива срещу изкуствен свръхинтелект

"Призоваваме за забрана на разработването на свръхинтелект, която да не бъде отменяна, докато не бъде постигнат широк научен консенсус, че това ще се случи по безопасен и контролируем начин, и докато не бъде получена силна обществена подкрепа", гласи писмото.

Още: Извънземен изкуствен интелект може да направи напредналите цивилизации "невидими" за миг

В преамбюла му е посочено, че инструментите за изкуствен интелект (ИИ) могат да донесат здраве и просперитет, но наред с тях много водещи компании в тази област имат заявената цел през следващото десетилетие да създадат свръхинтелект, който по същество може значително да превъзхожда всички хора във всички когнитивни задачи.

Това поражда опасения, вариращи от икономическа несигурност и обезвластяване на човека, загуба на свобода, граждански права, достойнство и контрол, до рискове за националната сигурност и дори потенциално изчезване на човечеството.

"Бъдещето на изкуствения интелект трябва да служи на човечеството, а не да го замества. Вярвам, че истинският тест за напредък няма да бъде колко бързо се движим, а колко мъдро се направляваме. Няма втори шанс", казва принц Хари в лична бележка. Писмото е подписано и от съпругата му, херцогинята на Съсекс Меган.

"Това не е забрана или дори мораториум в обичайния смисъл", казва друг от подписалите писмото, Стюарт Ръсел - пионер в областта на изкуствения интелект и професор по компютърни науки в Калифорнийския университет в Бъркли. "Това е просто предложение да бъдат изискани адекватни мерки за безопасност за технология, която според нейните разработчици има значителна вероятност да причини изчезване на човечеството. Твърде много ли искаме?", допълва Ръсел.

Още: Възпитание на ръба на пропастта: ChatGPT измества родителската ласка

Сред подписалите писмото са и пионерите в областта на изкуствения интелект Йошуа Бенджо и Джефри Хинтън, които са съвместни носители на наградата "Тюринг" - най-престижното отличие за компютърни науки. Миналата година Хинтън беше удостоен и с Нобелова награда за физика заедно с Джон Хопфийлд. И двамата активно привличат вниманието към опасностите на технологията, за чието създаване са допринесли.

Сред подписалите са също съоснователят на Apple Стив Возняк, британският милиардер Ричард Брансън, бившият президент на Ирландия Мери Робинсън, няколко британски и европейски парламентаристи, актьорите Стивън Фрай и Джоузеф Гордън-Левит, музикантът Уил Ай Ем, който вече е използвал ИИ в създаването на музика.

"Да, искаме специфични инструменти за изкуствен интелект, които могат да помогнат за лечение на болести, укрепване на националната сигурност и т.н.", пише Гордън-Левит, чиято съпруга Таша Макколи е била в борда на директорите на OpenAI. "Трябва ли обаче изкуственият интелект да имитира хора, да подготвя децата ни, да ни превръща в наркомани и да печели милиарди долари от показване на реклами? Повечето хора не искат това", допълва актьорът.

Писмото вероятно ще провокира продължаващи дебати сред изследователската общност в областта на ИИ относно вероятността за създаването на свръхчовешки изкуствен интелект, техническите пътища за постигането му и колко опасен би могъл да бъде той.

Още: Крал Чарлз III даде категоричен знак, че принц Хари няма половин място в Бъкингамския дворец

Източник: БТА