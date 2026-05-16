Бързорастящи ароматни цветя, които са идеални за нетърпеливи градинари

Ароматните цветя са прекрасно допълнение към всяка градина. Те не само създават красиви цветове, които изпълват ландшафта ви с цвят, но и ароматът им създава успокояваща, приветлива атмосфера. Подобно на парфюма, ще искате да отглеждате сорт, който ви харесва, независимо дали предпочитате цветя, които ухаят опияняващо сладко или имат нотки на топлина и подправки.

Друго нещо, което трябва да имате предвид, е колко бързо растат. След засаждането ще искате да се насладите на вкусния аромат на вашите цветя по-скоро, отколкото по-късно. За да ви помогнем, разговаряхме с експерти по градинарство, които споделиха най-добрите бързорастящи ароматни цветя за невероятно ухаеща градина за нула време.

Сладък грах

Сладкият грах ( Lathyrus odoratus ) е известен с нежните си, накъдрени венчелистчета, които често изглеждат изкачващи се по усукани стъбла. „Ароматът им е интензивно сладък и цветен, често сравняван с портокалови цветове или зюмбюли“, казва Уолш. „Те са отлични цветя за рязане с дълги стъбла и възхитителен аромат.“

Снапдрагони

Снапдрагоните ( Antirrhinum majus ) са едногодишни пролетно цъфтящи растения с цъфтящи класове от цветове с драконови усти, които цъфтят в различни нюанси. Уолш казва, че тези цветя добавят вертикален интерес към градините и аранжировките. „Ароматът им е фин, но приятен, със смесица от сладост и подправки, което е най-забележимо при топли температури“, казва тя. „ Снапдрагоните са дълготрайни рязани цветя със здрави стъбла и трябва да се берат, когато долните цветове на класа започнат да се отварят.“

Фрезия

Фрезията ( Freesia spp.) образува кичури от малки, фуниевидни цветове в ярки жълти, розови, лилави и бели цветове, казва Уолш. Цветята изпълват градината със свеж, цитрусов аромат, който според Уош се задържа дълго след като бъде отрязан и поставен във вази.

Флокс

Градинският флокс ( Phlox paniculata ) , характеризиращ се със сладкия си, леко пикантен аромат, е любимец сред опрашителите. Той образува кичури от ярки звездовидни цветове, които цъфтят в нюанси на розово, лилаво, бяло и червено, създавайки смел ефект на селска градина, казва Кели Фънк, президент и главен изпълнителен директор на Jackson & Perkins .

Лавандула

Лавандулата ( Lavandula ) е класическа билка, която образува тънки класове от малки лилави, сини или бели цветове над сребристозелени листа, казва Фънк. Цветовете ѝ имат силен билков аромат, използван в етерични масла и сухи аранжировки.

Пчелен балсам

Очарователно растение, благоприятно за опрашители , пчелният балсам ( Monarda spp.) дава причудливи рошави цветове в червено, розово, лилаво или бяло, които привличат колибри и пчели. „Освежаващият им аромат носи нотка на мента и цитрусови плодове, което ги прави прекрасно допълнение към градините“, казва Фънк.

Зюмбюл

Има хиляди признати сортове зюмбюли ( Hyacinthus ). „В градината зюмбюлите обикновено цъфтят в средата на пролетта“, казва Рьотлинг. „След като разцъфнат, зюмбюлите са приятно ароматни. Градинарите обичат да ги поставят в контейнери близо до врата или на закрито в хладна слънчева стая или близо до светъл прозорец.“