Плодове и зеленчуци, които виреят в сенчести градини

Въпреки това, което може би си мислите, сенчестата градина е чудесно място за отглеждане на ядливи растения, независимо дали е скрита под дърво или до голяма ограда. Единствената променлива, на която трябва да обърнете внимание, е колко - или колко малко - светлина получават тези растения. Някои листни зеленчуци като спанак, маруля, кориандър и магданоз се развиват добре на пъстра сянка, например, докато други може да се нуждаят само от няколко часа слънчева светлина на ден, за да виреят. Тук експертите препоръчват няколко кулинарни изкушения, идеални за градини, които не получават много слънчева светлина.

Грах

Градинският грах има много широка зона на издръжливост и обикновено е култура за хладен сезон. Общоприетият съвет е, че се нуждае от пълно слънце, но може да расте и на частична сянка. „През миналия вегетационен период имахме успех с отглеждането му в повдигната леха от северната страна на сграда, която никога не е получавала пряка слънчева светлина“, казва Лора Айриш-Хансън, преподавател по градинарство в Университета на Минесота.

Моркови

Морковите са идеални за супи , салати и леки закуски и могат да виреят на сенчесто място, което получава малко светлина. Само имайте предвид, че покълването може да отнеме малко повече време на по-сенчесто място и вашите растения може да не са толкова компактни, колкото биха били на пълно слънце, според Айриш-Хансън. Това обаче не означава, че няма да са вкусни.

Чесън

Чесънът , основен продукт в кухнята, има ароматни листа и, в зависимост от сорта, може да има големи, луковични, розово-бели цветове. Едмъндс казва, че държи чесъна си на задната веранда, обърната на север, която получава само няколко часа пряка слънчева светлина и иначе е на сянка през по-голямата част от деня.

Джуджеви чушки

Ако имате ограничена слънчева светлина и пространство, помислете за джуджести чушки , сорт, който може да расте на лека сянка. Тези малки зеленчуци могат да виреят в по-голям съд, под листата на по-висок доматен клон или в засенчена част от двора. Те могат да бъдат цветно допълнение към вашия двор и са чудесни и за салати.

Спанак

Коя лятна салата би била пълна без няколко чаши листа спанак? Спанакът е идеален за по-малка градина, тъй като остава компактен и можете да берете бейби листата, за да поддържате растението още по-малко. Може да расте и на частична сянка – Айриш-Хансън казва, че е отглеждала спанак в повдигнати лехи от северната страна на сграда, така че растението е получавало само 1 до 2 часа пряка светлина през лятото.

Кориандър

Кориандърът е задължителен за тези, които обичат прясна салса - и може да расте добре на лека сянка. Също така, ако оставите растението да се разсади, ще имате голям запас, готов за зимата. Той е идеален в прясна салата или нарязан като гарнитура за такос, казва Едмъндс.

Магданоз

Тази лесна за поддръжка, универсална билка добавя вкус към много ястия и дори може да се суши за зимна употреба. Магданозът може да расте на частична сянка, но се уверете, че не става твърде жилав. За да се избегне това, Irish-Hanson препоръчва да се даде на всяко растение повече пространство, отколкото обикновено се дава на място, осветено от слънце.

Джинджифил

Джинджифилът е друг чудесен вариант за малки градини и вирее на сенчести места - стига да имате достатъчно топлина и влажност, за да го поддържате добре. Корените му са идеални за чайове и често се използват в азиатската кухня. „Аз лично не съм отглеждал джинджифил или куркума, но те са подлесни растения, които понасят сянка“, казва Едмъндс. „Много хора ги държат в саксия и ги местят в различни части на градината.“

Малини

Като член на семейство Розови, малиновите храсти са доста адаптивни и осигуряват както на местните животни, така и на хората вкусни, кисели плодове през лятото. Те могат да растат на частична сянка, но понякога дават повече плодове на пълно слънце. Освен това имайте предвид, че тези храсти се нуждаят от доста резитба, за да поддържат формата си, и ще заемат малко място в градината.