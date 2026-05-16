Може ли да използвате градинска почва за саксиите?

Ако подготвяте саксиите си за пролетта, тогава загребването на пръст директно от двора ви в саксия вероятно изглежда логично на теория. Тази почва вече е мястото, където растат растения, има я в изобилие и е по-евтино и по-ефективно от пътуването до градинския център. Но преди да започнете да я копаете, това, което работи в земята, няма да е по същия начин, когато е в саксия или контейнер. Всъщност, градинската почва ще бъде твърде гъста и влажна в затворено пространство, което ще остави растенията ви с корени, които се борят за въздух, и с твърде много вода около тях.

Разликата е, че в градинска леха почвата има много повече място за разпространение на водата в земята, докато в контейнер те нямат лукса на пространство и затова уплътнената почва може да задържа водата много по-дълго и да доведе до проблеми като кореново гниене, комари и отслабване на растенията като цяло.

Съществува и другият край на спектъра, при който някои градински почви съдържат много глина, която изсъхва и се превръща в нещо като твърда тухла, в която корените трудно се движат. Така че изборът на правилната почвена смес е важен.

Използвайте почва за саксии в контейнери вместо това

Има причина, поради която почвените смеси за саксии са умишлено по-леки и по-проветриви от почвата, която използвате всеки ден в задния двор. Повечето от тях са обогатени със съставки като торфен мъх, кокосови влакна, кора, перлит или вермикулит, за да се подобри дренажът, задържането на влага и въздушният поток. Почвата, която трябва да използвате в контейнерите си, трябва да е рохкава и лека, но никога да не е уплътнена, дори когато е влажна. Тази лека рохкавост означава, че има въздушни джобове, които могат да се задържат около корените, което е също толкова важно, колкото и водата, защото без въздушен поток корените могат да се задушат. Дори когато почвата изглежда здрава и се дренира добре, тези проблеми може да са скрити под повърхността.

Поради подобни причини много хора ще изберат лесната покупка на закупена от магазина почвена смес, особено ако сте начинаещ и се опитвате да разберете коя е най-добрата почва за вашата градина в контейнери . Съществуват и различни смеси, които можете да закупите за различни растения. Например, сукулентите и билките имат различни нужди от зеленчуците и цветята.

Така че можете да закупите точно правилната почва за каквото и да отглеждате. Ако обичате да правите неща сами, създайте лесна почвена смес „Направи си сам “ у дома. Нуждаете се от основна комбинация от почва, компост и нещо аериращо. Най-добрият начин да погледнем на това е, че градинарството от контейнер или саксия е като създаване на мъничка микросреда за вашите растения.