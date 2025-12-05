Подрязване и огъване на рози през декември - това ще им помогне да преживеят зимата

Декември вече започна, зимата е точно зад ъгъла, а вашите рози все още се нуждаят от внимание, особено храстите с дълги издънки. Някои градинари дори започват да ги подрязват в края на годината. Това третиране е чудесно за пролетни цъфтящи растения. Притеснявате ли се, че розите ви може да измръзнат след декемврийската резитба? Здравите храсти ще се справят без проблем.

Защо си струва да подрязвате рози през декември?

Обикновено есенната грижа за розите се ограничава до премахване на стари цветни главички и образуване на хълм. Някои градинари обаче все още посягат към ножиците през декември. Те се занимават предимно с много дълги издънки, които биха могли да се счупят под въздействието на вятър или сняг. Премахването на такива клони обикновено не излага растението на замръзване; напротив, то го укрепва, тъй като през пролетта там, където са били отрязани, ще пораснат нови издънки и цветове.

Още: Груби грешки при съхранението на луковици: Градината ви ще е пуста на пролет, ако ги допуснете

През декември си струва да се обърне внимание и на клоните, които са не само дълги, но и млади и не са вдървенели. Тези клони могат да замръзнат и да умрат, така че е най-добре да ги премахнете. Това ще помогне на вашите розови храсти да станат по-организирани през пролетта, а розовите пъпки ще се развият на различна височина, което ще подобри естетическата привлекателност на растението.

Понякога любителите на розите избират малко по-драстична резитба. Те премахват повечето от леторастите, а също така премахват всички листа. По този начин избягват необходимостта от повторно подрязване на храстите през пролетта и също така насърчават растението да расте по-енергично и да произвежда повече цветове през новия сезон.

Струва си също да се огледат основите на розите и да се отрежат всички леторасти, които започват да умират, за да се спре този процес. Такава декемврийска резитба няма да навреди на вашите рози, ако имат добри условия за растеж през цялата година и растението е здраво и силно.

Още: Какво да правим с розовите храсти след първата слана, за да ги предпазим от зимни щети

Огъване на дългостъблени рози – важна предзимна обработка

Някои сортове рози са енергични катерливи растения, които произвеждат много дълги леторасти. Ако искате красиви, високи храсти, не скъсявайте тези клони. В такъв случай е по-добре просто да ги огънете. Тази процедура е много проста.

Първо, закрепете основата на храста. Ако няколко екземпляра растат един до друг, внимателно ги завържете заедно. Ако това не е възможно, прикрепете ги към ограда или кол. Това ще стабилизира растението и ще предотврати счупването му. Огънете гъвкавата част на издънката към земята.

Използвайте канап, тел или пластмасови скоби, за да закрепите огънатата издънка към земята. Внимавайте да не повредите клона или кората.

Още: Как да засадите рози с голи корени през ноември

През пролетта, когато времето се затопли, можете да развържете розите, за да могат да се върнат към първоначалната си форма.

Избирайте само здрави и гъвкави издънки за огъване. Сухите и болни рози са напълно неподходящи за тази цел, тъй като могат да се счупят.

Тази практика предлага няколко ключови предимства. Тя осигурява допълнителна защита от замръзване, тъй като издънките, които са по-близо до земята, са по-малко изложени на ниски температури. Също така предотвратява счупването на розите поради вятър и сняг.

Още: Какво да направите с розите през ноември, така че да избегнете черни петна по листата

Освен това, огъването на храстите може да повлияе положително на формирането на растенията, стимулирайки растежа на нови издънки по долната част на храста. Това придава на розите по-плътен вид. Ако покриете растението си с агротекстил за зимата, огъването назад на много дългите клони ще улесни задачата значително.