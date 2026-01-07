Спорт:

Журналист: Северният ледовит океан става все по-важен за сигурността и на Европа, и на Америка

07 януари 2026, 19:52 часа 198 прочитания 0 коментара
Журналист: Северният ледовит океан става все по-важен за сигурността и на Европа, и на Америка

“Намираме се очевидно в нова ситуация. И само може да се надяваме да се озaптят нещата - само до такива единични операции като тази в Иран, тази във Венецуела. Да не се разраснат в по-големи конфликти, каквито, за съжаление, през годините сме виждали“. Това коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV политическият анализатор Георги Харизанов.

ООН да бъде реформирана

„Колкото до международното право, първо е добре да кажем то къде би намерило своето изражение - това е ООН. ООН има нужда да бъде реформирана, да бъде рестартирана, да започне да изпълнява онези функции и задължения, с които е била създадена след Втората световна война, а не да има вътре 7 агенции за борба с климатичните промени. Докато много държави по света се избиват – в ООН да обгрижват климата“, посочи той.

Още: Франция: Европейците се подготвят да отвърнат на всякакви заплахи от САЩ

„Какво да се направи? Когато има един самопровъзгласил се диктатор, който неглижира последните президентски избори, който загуби и се държи сам на власт на сила с помощта на военната хунта и наркокартелите, как го отстраняваме“, попита Харизанов.

“Правото на силата е съществувало откакто съществува човешката цивилизация. Но тази цивилизация е подчинена на дефинирането на тази сила. Когато силата не идва от правото, когато силата не идва от волята на обществото, това не е нито сила, нито право. За съжаление сме в тази ситуация“, заяви журналистът Петко Георгиев.

Паралел между Мадуро и Путин

По думите му Mадуро е безспорен диктатор. „До този момент това право на силата почти нищо не е направило, освен да смени водещите заглавия на новините в последните няколко седмици  и да наруши консенсуса, граден с хилядолетия,  че в международния ред и в междучовешките взаимоотношения  има някакви правила, които в един определен момент трябва да вземат връх. Не съм в никакъв смисъл защитник на Мадуро. Мадуро е международен престъпник. Това ще бъде доказано в съда в Съединените щати. Той открадна изборите в Венецуела“, припомни Петко Георгиев и направи паралел с Путин.

Още: САЩ присъединяват Гренландия? The Times с 4 сценария

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

„Също толкова нелегитимен президент е Путин. Първо той стана президент по втория начин -  чрез дворцов преврат със свалянето на Елцин, беше определен за президент  и оттогава насам в Русия свободни избори никога не е имало“, заяви той u допълни, че Путин трябва да получи присъдата на историята.

По думите му "Коалицията на желаещите, която все още е крехка и млада, вчера е подписала нещо, което изглежда абсолютно впечатляващо" - готовността на Франция и на Великобритания да изпратят сухопътни сили, да изпратят военни в Украйна.

Гренландия

За Гренландия Георги Харизанов коментира: „Много хора, причислявайки се към някакви агитки на другия край на света,  което няма никакво значение - нито за агитките, нито за тях самите, често забравят кои са и къде са. Ние първо сме българи, първо сме европейци, България е член на Европейския съюз, член на НАТО, Дания също е член на НАТО, Гренландия се администрира и управлява от Дания - също член на НАТО.  И в този смисъл, каква би могла да бъде въобще другата позиция за Гренландия?“.

Още: САЩ завладяват Гренландия. Третата световна война ще е с роботи, дронове и концентрационни лагери под контрола на ИИ

„Северният ледовит океан, включително заради климатичните промени, става все по-важен от стратегическа гледна точка  за сигурността на Европа и на Америка. Не говоря за САЩ - а за Америка и Европа като континенти. Там, след края на Студената война, продължава да има в някакъв смисъл разхлабване на мерките за сигурност.  И навлизане, активно, агресивно навлизане, не толкова даже на Русия, която винаги си е била там, колкото на Китай. И без съмнение има нужда от радикални мерки  за укрепване на сигурността в тази част на света“, коментира Петко Георгиев.

Политическата криза у нас

"Властта не е подавала оставка. Подаде оставка правителството. Властта не се е сменила и няма намерение да се сменя. Същите хора, които въртяха България и продължават да въртят България през правителството на Желязков, ще продължат да управляват и през следващия служебен кабинет и ще се опитат през изборите да затвърдят своята власт", заяви още той за политическите процеси у нас.

Още: Франция разработва план за реакция, ако САЩ заграбят Гренландия

"Доколко тази енергия ще бъде превърната в гражданско действие, зависи изцяло от наглостта на властта дали ще се опита да открадне изборите. В сегашното Народно събрание има депутати, които са там с измама. Ако властта се опита да открадне и тези избори, които предстоят - това, което гледаха преди Нова година на площадите на София, ще е весел предновогодишен концерт. Защото на хората просто наистина им е стигнало до гуша от наглост", посочи Георги Петков.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Венецуела Гренландия Георги Харизанов Николас Мадуро Петко Георгиев
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес