Журналист: Северният ледовит океан става все по-важен за сигурността и на Европа, и на Америка

“Намираме се очевидно в нова ситуация. И само може да се надяваме да се озaптят нещата - само до такива единични операции като тази в Иран, тази във Венецуела. Да не се разраснат в по-големи конфликти, каквито, за съжаление, през годините сме виждали“. Това коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV политическият анализатор Георги Харизанов.

ООН да бъде реформирана

„Колкото до международното право, първо е добре да кажем то къде би намерило своето изражение - това е ООН. ООН има нужда да бъде реформирана, да бъде рестартирана, да започне да изпълнява онези функции и задължения, с които е била създадена след Втората световна война, а не да има вътре 7 агенции за борба с климатичните промени. Докато много държави по света се избиват – в ООН да обгрижват климата“, посочи той.

„Какво да се направи? Когато има един самопровъзгласил се диктатор, който неглижира последните президентски избори, който загуби и се държи сам на власт на сила с помощта на военната хунта и наркокартелите, как го отстраняваме“, попита Харизанов.

“Правото на силата е съществувало откакто съществува човешката цивилизация. Но тази цивилизация е подчинена на дефинирането на тази сила. Когато силата не идва от правото, когато силата не идва от волята на обществото, това не е нито сила, нито право. За съжаление сме в тази ситуация“, заяви журналистът Петко Георгиев.

Паралел между Мадуро и Путин

По думите му Mадуро е безспорен диктатор. „До този момент това право на силата почти нищо не е направило, освен да смени водещите заглавия на новините в последните няколко седмици и да наруши консенсуса, граден с хилядолетия, че в международния ред и в междучовешките взаимоотношения има някакви правила, които в един определен момент трябва да вземат връх. Не съм в никакъв смисъл защитник на Мадуро. Мадуро е международен престъпник. Това ще бъде доказано в съда в Съединените щати. Той открадна изборите в Венецуела“, припомни Петко Георгиев и направи паралел с Путин.

„Също толкова нелегитимен президент е Путин. Първо той стана президент по втория начин - чрез дворцов преврат със свалянето на Елцин, беше определен за президент и оттогава насам в Русия свободни избори никога не е имало“, заяви той u допълни, че Путин трябва да получи присъдата на историята.

По думите му "Коалицията на желаещите, която все още е крехка и млада, вчера е подписала нещо, което изглежда абсолютно впечатляващо" - готовността на Франция и на Великобритания да изпратят сухопътни сили, да изпратят военни в Украйна.

Гренландия

За Гренландия Георги Харизанов коментира: „Много хора, причислявайки се към някакви агитки на другия край на света, което няма никакво значение - нито за агитките, нито за тях самите, често забравят кои са и къде са. Ние първо сме българи, първо сме европейци, България е член на Европейския съюз, член на НАТО, Дания също е член на НАТО, Гренландия се администрира и управлява от Дания - също член на НАТО. И в този смисъл, каква би могла да бъде въобще другата позиция за Гренландия?“.

„Северният ледовит океан, включително заради климатичните промени, става все по-важен от стратегическа гледна точка за сигурността на Европа и на Америка. Не говоря за САЩ - а за Америка и Европа като континенти. Там, след края на Студената война, продължава да има в някакъв смисъл разхлабване на мерките за сигурност. И навлизане, активно, агресивно навлизане, не толкова даже на Русия, която винаги си е била там, колкото на Китай. И без съмнение има нужда от радикални мерки за укрепване на сигурността в тази част на света“, коментира Петко Георгиев.

Политическата криза у нас

"Властта не е подавала оставка. Подаде оставка правителството. Властта не се е сменила и няма намерение да се сменя. Същите хора, които въртяха България и продължават да въртят България през правителството на Желязков, ще продължат да управляват и през следващия служебен кабинет и ще се опитат през изборите да затвърдят своята власт", заяви още той за политическите процеси у нас.

"Доколко тази енергия ще бъде превърната в гражданско действие, зависи изцяло от наглостта на властта дали ще се опита да открадне изборите. В сегашното Народно събрание има депутати, които са там с измама. Ако властта се опита да открадне и тези избори, които предстоят - това, което гледаха преди Нова година на площадите на София, ще е весел предновогодишен концерт. Защото на хората просто наистина им е стигнало до гуша от наглост", посочи Георги Петков.