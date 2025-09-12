Портокалова кора: Как да я използвате срещу вредители в градината и по цветята

Обичаме портокалите заради вкуса и витамин С, но малцина се замислят, че дори кората на този плод може да се превърне в истинско съкровище за вашата градина или стайни растения. Вместо да я изхвърляте в кошчето, можете да използвате портокаловата кора като тор, средство против вредители (мравки, листни въшки) или дори като биоразградима саксия за разсад, според Марта Стюарт.

Употреба на портокалова кора в градинарството

Портокаловата кора е богата на азот, калий, фосфор и калций – елементи, необходими за растежа и силата на растенията. Съдържа също етерични масла (включително d-лимонен), които действат като естествен репелент и отблъскват насекоми вредители.

Важно : Използвайте био портокали, тъй като вносните цитрусови плодове често съдържат химически консерванти, които могат да се отделят в почвата.

Накълцани или сушени портокалови кори могат да се добавят към компост или директно към почвата около растенията. Те обогатяват почвата с хранителни вещества и стимулират развитието на корените. Преди да добавите, е по-добре да нарежете кората на малки парченца или да я смелите в блендер - по този начин тя ще се разгради по-бързо.

Портокаловата кора може да се използва и като репелент за мравки. Мравките наистина не харесват миризмата на цитрусови плодове. Ако изсушите портокалови кори, смелите ги на прах и ги поръсите по мравунякови пътеки или места, където се събират, насекомите бързо ще напуснат района ви. Тъй като прахът може да бъде отнесен от вятъра или отмит от дъжд, процедурата трябва да се повтаря от време на време.

Половинките от портокалови кори могат да се използват като мини саксии за отглеждане на семена. Просто ги напълнете с почва, засадете семената и изчакайте да се появят първите листа. След като разсадът е силен, прехвърлете го в почвата заедно с кората - тя ще изгние и ще се превърне в допълнителен тор.

За да предпазите растенията от листни въшки, пригответе следния натурален спрей:

настържете прясна портокалова кора;

залейте я с гореща вода;

добавете няколко капки течен сапун;

оставете да се накисне 24 часа, след което прецедете и изсипете в бутилка с пулверизатор.

Пръскайте долните листа и стъбла на растенията си веднъж седмично. Сместа има приятен аромат за хората, но е неприятна за вредителите.

Портокаловите кори помагат за отблъскване на комари и насекоми в градината - просто разпръснете пресни кори близо до местата за почивка.

Настърганата кора може да елиминира неприятните миризми в почвата при отглеждане на растения в саксии.

