5 мощни растения, които естествено отблъскват гущерите от градината ви

С промяната на сезоните, нежелани гости като гущери са склонни да си проправят път в домовете ни, често предизвиквайки изненада или стряскащ писък. В такъв случай, химическите препарати за борба с вредители и инсектицидите може да изглеждат като бързо и ефективно решение за спасяване на положението, но те идват със значителни недостатъци. На първо място, пестицидите съдържат химикали, които могат да бъдат вредни за хората, домашните любимци, както и за околната среда. Дългосрочното излагане на тези химикали може да доведе до редица здравословни проблеми, включително респираторни проблеми, кожни раздразнения и дори по-сериозни състояния като рак. И така, ако търсите естествени начини да държите тези влечуги настрана, ние ще ви помогнем! Някои растения могат да действат като ефективни, безхимични средства за борба с вредители, предлагайки екологично решение на проблема ви с гущерите. Ето някои от тях:

Мента

Ментата действа като освежаващ репелент, когато става въпрос за отблъскване на гущери. Гущерите имат чувствително обоняние, а острия аромат на ментата нарушава комфорта им. Засадете мента близо до прозорци или напръскайте с ментово масло, смесено с вода, места, където се дебнат гущери. Бонус: Това също така държи паяците и мравките далеч!

Още: 10 растения, които държат насекомите и буболечките далеч от градината ви

Чесън

Да, колкото и странно да звучи, чесънът е най-доброто средство за отблъскване на вредители. Ако не можете да понасяте гущери, има вероятност и те да не понасят чесън! Острите съединения и силната миризма ги прогонват. Можете или да отглеждате чесън на закрито, или да поставите счукани скилидки чесън близо до врати, прозорци и входни точки.

Лук

Лукът има силна и непреодолима миризма, която кара гущерите да си опаковат багажа и да напуснат вашия сладък дом. Поради силната си миризма, лукът действа подобно на чесъна в отблъскването на гущери. Държането на резени лук близо до пукнатини, вентилационни отвори или балкони може да действа като естествена бариера, за да държи тези нежелани гости настрана.

Още: 4 начина да използвате утайка от кафе, за да отблъснете градинските вредители

Лимонена трева

Лимонената трева действа като ароматен щит, отблъскващ гущерите, тъй като има цитрусов аромат, който е успокояващ за нас, но неприятен за гущерите. Можете да засадите лимонена трева в саксии близо до входове или да използвате етерично масло от лимонена трева в дифузер за ароматен дом без вредители.

Невен

Мислете за него като за красиви цветя, но, о, макар и красиви, те са мощни защитници, когато става въпрос за гущери. Ярки и весели, цветовете на невен съдържат пиретрин, естествено съединение, което отблъсква насекоми и гущери. Добавянето на невен в градината или балкона ви не само ще разкраси пространството ви, но и ще действа като естествен репелент за гущери

Още: Как да се отървете от ябълковия молец в градината

Няколко съвета:

- Дръжте саксийни растения близо до прозорци, балкони и кухни.

- Използвайте етерични масла на растителна основа като мента или лимонена трева като естествени спрейове.

- Поставете счукан или нарязан чесън или лук на места, където гущерите често се появяват в дома ви.

Още: С какво е подходящо да се пръска срещу мъхнат бръмбар?

Като включите тези растения в двора си, можете да създадете естествена бариера срещу вредители, като същевременно подсилите зеленината на закрито.