10 растения, които държат насекомите и буболечките далеч от градината ви

Защитете градината си по естествен начин с растения, които отблъскват насекоми, като лавандула, босилек и розмарин, които отблъскват комарите и мухите. Невенът и хризантемите се борят с вредните градински насекоми, докато цитронеловата трева и лимонената трева ефективно отблъскват комарите. Чесънът, ментата и градинският чай допълнително помагат за предпазване от листни въшки, бръмбари, мравки и паяци, създавайки по-здравословно външно пространство.

Използването на растения за отблъскване на насекоми е естествен и устойчив начин да защитите градината си без агресивни химикали. Много растения отделят аромати и масла, които отблъскват вредителите, като същевременно подобряват пространството ви с красота и аромат. Лавандулата, босилекът и розмаринът отблъскват комарите и мухите, докато невенът и хризантемите държат вредните градински насекоми настрана. Цитронелата и лимонената трева са ефективни срещу комари, а чесънът отблъсква листни въшки и бръмбари. Ментата и градинският чай също помагат за отблъскване на мравки и паяци. Тези растения са не само практични, но и лесни за отглеждане, което ги прави идеални за екологично градинарство и по-здравословно пространство на открито.

Босилек

Отблъсква комари и домашни мухи. Тази популярна билка е лесна за отглеждане и може да се използва в готвенето. Приятният ѝ аромат я прави естествен и ефективен репелент срещу насекоми за вашия дом и градина.

Невенчета

Отблъскват нематоди, белокрилки и доматени рогови червеи.

Хризантеми

Съдържат пиретрум, естествен инсектицид, който отблъсква мравки, хлебарки, бълхи и кърлежи. Засадете ги близо до входове или в градински лехи.

Цитронелова трева

Отблъсква комарите със свежия си лимонов аромат. Засадете я близо до вътрешни дворове и тераси или използвайте етерично масло от цитронела в „Направи си сам“ спрейове.

Розмарин

Отблъсква комари, зелеви молци и морковени мухи. Тази дървесна билка е идеална за готвене и може да се засажда на слънчеви места.

Чесън

Отблъсква листни въшки, комари и японски бръмбари. Засадете чесън в зеленчукови градини, за да защитите посевите.

Лимонена трева

Отблъсква комарите с маслото си от цитронела. Засадете я в топъл климат с много слънчева светлина.

Мента

Отблъсква мравки, комари и паяци. Отглеждайте я в саксии, за да предотвратите разпространението ѝ, и използвайте пресни листа за пръскания „Направи си сам“.

Градински чай

Отблъсква комари, мухи и други насекоми. Това издръжливо многогодишно растение е идеално за готвене и може да се засажда в добре дренирана почва.

