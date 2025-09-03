Поръсете ягодите с това през есента и ще забравите за болестите и вредителите

Вредители и болести по ягодите - това е проблем, с който се сблъсква всеки градинар. Есенната обработка е ключът към здрави растения и изобилна реколта през следващата година.

Значението на есенното третиране на ягодите не може да бъде подценено. Ако не се вземат мерки сега, патогените успешно ще презимуват в почвата и ще атакуват лехите ви с нова сила през пролетта. Безопасните и ефективни методи за грижа са особено ефективни, ако се приложат сега.

Грижа за ягодите през есента

За да получите богата реколта от ягоди през следващия сезон, през есента на текущата година е необходимо: да премахнете болните листа, да третирате, да подхраните растенията.

Как да удължите сезона на реколтата от ягоди до есента

Експертите препоръчват да се започне с премахване на болни и стари листа. След това поръсете насажденията с дървесна пепел - това е не само лек тор, но и защита срещу охлюви. След това полейте лехата с розов разтвор на калиев перманганат, за да дезинфекцирате почвата.

Ако забележите кърлежи или други вредители по храстите си този сезон, третирайте растенията с биопрепарати. Те ефективно унищожават вредителите, но не се натрупват в почвата и са безопасни за земните червеи и хората.

За предотвратяване на заболявания (сиво гниене, петнистост, антракноза) използвайте препарати на базата на сенна бацила. Извършвайте третирането вечер, тъй като слънчевата светлина намалява ефективността на бактериите.

Целият този процес ще отнеме малко време, но ще ви спести време през пролетта при обработка. Тези мерки надеждно ще защитят ягодите ви и ще осигурят изобилна реколта от сладки плодове през следващата година.

Не пропускайте есенното третиране на храстите. Без него вредителите и патогените ще останат да презимуват в почвата заедно с растителните остатъци, което ще създаде проблеми през новия сезон.

Биопрепаратите не се натрупват в почвата и плодовете, безопасни са за хората и полезните организми и ефективно се справят с проблемите.

Третирането се извършва след края на плододаването и прибирането на реколтата, но преди настъпването на стабилни слани, за да имат препаратите време да подействат.

Кога е най-добре да засадите ягоди през есента

Още за торенето с пепел при отглеждане на ягоди

По отношение на торенето с пепел то може да се прилага и по време на активен цъфтеж на ягодите. За целта в 10-литрова кофа с вода разбъркайте 2 кг дървесна пепел. Налейте 1 литър оцет (9%). След това оставете разтвора за един час. След това трябва да се разбърка, за да се вдигне утайката. Преди употреба всеки литър разтвор се разрежда с 10 литра вода.

Много градинари поливат ягодите от лейка, но без дюза, за да не се запуши с пепел. На всеки храст се разпределя 0,5-1 литър от продукта. Торът се прилага върху вече влажна почва. Торът е най-добре да се прилага, когато ягодите активно цъфтят. Трикът на торенето е следният: пепелта съдържа калций, но той е във форма, недостъпна за ягодите. Но благодарение на на оцета, компонентът се абсорбира перфектно от растението.

Подготовка на ягодите за зимата: Топ трик на мързеливите градинари