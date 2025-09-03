Градинарите с опит знаят, но есента е чудесно време за засаждане на ягоди. Важно е да изберете правилната дата, така че нежните разсади да се вкоренят и да станат по-силни преди първите слани. Тази дейност трябва да се извършва месец преди настъпването на студеното време. Ето кога е последната възможна опция за засаждане на ягоди през есента и как да го направите правилно.

Кога е най-добре да засадите ягоди през есента?

В по-студените райони ягодите се засаждат до средата на септември. Същевременно в южните райони този период е началото на есенния сезон за засаждане на ягоди.

Има три периода, в които е добре да се извърши засаждане на ягоди преди зимата:

от август до втората седмица на септември;

от началото на септември до средата на октомври;

от средата на октомври до края на месеца;

Опитните градинари обикновено засаждат ягоди не по-късно от средата на октомври, за да избегнат замръзване. Като цяло есенното засаждане има много предимства. Например, първата реколта може да бъде събрана през следващия сезон. По това време растенията ще се вкоренят добре и ще е по-малко вероятно да се разболеят.

В същото време, изборът на разсад радва с разнообразието си и ви позволява да изберете правилния сорт.

Как да засадите ягоди през есента?

Най-важното при есенното засаждане е да го направите преди сланите. Ако растенията нямат време да се вкоренят, те няма да се справят със силния студ.

Преди да се заемете със засаждането, трябва да изберете идеалното място. Необходимо е избраното място да има много светлина и подходяща почва. Ягодите предпочитат песъчливи глинести и глинести почви. Нивото на киселинност на почвата е 5-6,5 pH.

Струва си да се изкопае почвата предварително, като се задълбочи в нея на около 30 сантиметра. След това добавете нитрофоска - две супени лъжици на квадратен метър. Това трябва да се направи месец преди вкореняване.

След това разрохкайте почвата и оформете лехи. Дълбочината на дупките трябва да е около 25 сантиметра. Размерът им трябва да съответства на кореновата система на разсада.

Има три основни метода за засаждане на ягоди през есента. За едноредово засаждане, изкопайте дупки на разстояние 20 см и оставете до един метър свободно пространство между редовете. За двуредово засаждане правим дупки на разстояние около 20-40 см, а вторият ред - на 60-80 см.

Триредовият метод си струва да се използва, ако имате широк парцел. Оставете до 20 см между разсадите и 60-70 см между редовете.

